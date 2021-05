La India supera los 27 millones de contagios por coronavirus

Familiares y voluntarios dan el último adiós a las víctimas del coronavirus, en el crematorio de Srinagar, la capital del verano de Cachemira. EFE/EPA/FAROOQ KHAN

Nueva Delhi, 26 may (EFE).- La India superó este miércoles la barrera de los 27 millones de contagios por covid-19 desde que se empezó a detectar el virus en el país, en una jornada en la que el número de muertes volvió a situarse por encima de las 4.000 diarias y los positivos experimentaron una ligera subida.

La cifra de casos creció hasta los 208.921 después de que ayer descendiesen por debajo del umbral de los 200.000 por primera vez en 41 días, elevando el total desde el inicio de la pandemia a los 27 millones, unos datos que solo supera Estados Unidos, con poco más de 33 millones, según informó el Ministerio de Salud indio.

La tendencia a la baja de los positivos contrasta con la tasa de mortalidad, que sumó 4.157 nuevos fallecimientos después de que ayer los datos cayesen casi un millar y cuyo total asciende a los 311.388, manteniéndose como la tercera nación más afectada, solo por detrás de Estados Unidos y Brasil.

El país asiático notificó además una cifra récord en el número de test PCR para la detección del SARS-CoV-2, con más de 2,2 millones de pruebas realizadas en las últimas 24 horas.

El estado occidental de Maharashtra, el más golpeado por la virulencia de esta segunda ola, volvió a concentrar el 25 % de las muertes por covid registradas en el país tras superar el millar de fallecidos, en tanto que la tasa de casos se mantiene por debajo de las 30.000 diarias.

Mientras, Nueva Delhi sigue mostrando signos de recuperación al reportar 156 fallecimientos y 1.568 infecciones en las últimas 24 horas que lo alejan de la realidad que vivió semanas atrás, con imágenes de crematorios saturados, colas en las inmediaciones de los hospitales y escasez severa de oxígeno médico.

VACUNACION

La campaña de vacunación alcanzó las 200 millones de inoculaciones tras administrar poco más de dos millones de dosis en la última jornada.

Así, más de 43,4 millones de beneficiarios ya han recibido las dos dosis de Covishield de AstraZeneca, que fabrica el Instituto Serum de la India (SII); de Covaxin, del laboratorio indio Bharat Biotech; o de la vacuna rusa Sputnik V.

Sin embargo, estos datos no garantizan el objetivo inicial marcado por las autoridades indias de inmunizar a 300 millones de personas antes de julio.

Este país de 1.350 millones de habitantes empezó el pasado 1 de mayo la vacunación del grupo de población de entre 18 y 44 años. No obstante, varias regiones reportaron severos problemas para iniciar esta nueva fase ante la escasez de dosis. EFE

