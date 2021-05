La extradición del hijo del expresidente Martinelli podría demorar meses

En la imagen, Luis Enrique Martinelli Linares, hijo del expresidente panameño Ricardo Martinelli (2009-2014). EFE/Esteban Biba/Archivo

Ciudad de Guatemala, 26 may (EFE).- La extradición a Estados Unidos de Luis Enrique Martinelli Linares, hijo del expresidente panameño Ricardo Martinelli (2009-2014), podría demorar varios meses o más de un año debido al proceso legal y administrativo al que está sujeto en Guatemala, según aseguró este miércoles un experto en el tema.

El exministro de Interior de Guatemala Carlos Menocal (2010-2012) comentó a Efe que el tiempo que podría tardar en concretarse una extradición, oficializada este martes por un Tribunal local, es incierto y puede rebasar los doce meses de espera.

El exfuncionario precisó que durante su tiempo al mando de la cartera del Interior hubo procesos que duraron un año y medio y otros apenas seis meses, pero enfatizó que no hay un tiempo promedio que pueda orientar un caso como el de Martinelli Linares.

"De cuánto tiempo tarde, depende de varios factores; por ejemplo, la extradición de los Lorenzana (narcotraficantes) tardó un año y medio, pero la del expresidente Alfonso Portillo (2000-2004) por corrupción solo fue de seis meses en época del presidente Álvaro Colom (2008-2012)", recordó.

En el caso del hijo del exmandatario panameño, sin embargo, Menocal "creería que tendría que ser agilizado por la calidad de los presos, su caso y el impacto que tienen".

"He visto que (las autoridades) han tenido más ímpetu e interés en casos en los que hay involucradas figuras políticas, mientras que en casos de narcos son uno más o menos, bajo el clima del crimen organizado", añadió Menocal.

El exministro de Gobernación guatemalteco subrayó que el proceso de extradición siempre es firmado por el titular de la cartera de Interior y el propio presidente del país. En este caso, las firmas serían del ministro Gendri Reyes y Alejandro Giammattei, respectivamente.

Después de las firmas de ambos, "es cuando empieza a jugar la diplomacia. Depende del interés de los departamentos de Justicia y de Estado de EE.UU. para que estos hablen con su embajador en Guatemala y de que en la parte administrativa de Gobierno (de Guatemala) se meta acelerador", agregó.

Una vez cumplidos los procesos de ley para legalizar el traslado, el Estado de Guatemala "no se puede negar" a proceder con la extradición "dado el compromiso de asistencia legal mutua" alcanzado por el país centroamericano durante la presidencia precisamente de Alfonso Portillo.

EL PROCESO CONTRA LOS MARTINELLI

La extradición en contra de Luis Enrique Martinelli Linares fue dictaminada este martes por el Tribunal Quinto Penal del Organismo Judicial guatemalteco.

Luis Enrique Martinelli Linares fue detenido el 6 de julio de 2020 en compañía de su hermano, Ricardo Alberto Martinelli Linares, cuando intentaban volver desde Ciudad de Guatemala hacia su país en un vuelo privado.

Los hermanos Martinelli se disponían a abandonar Guatemala en aquel momento cuando fueron capturados por petición de EE.UU., después de alrededor de un año de estar en paradero desconocido.

Ambos hijos del expresidente Martinelli son acusados por lavado de dinero en la trama Odebrecht durante la presidencia de su padre.

La acusación de la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York asevera que los Martinelli Linares son responsables del delito de conspiración para cometer blanqueo de capitales y dos delitos de ocultamiento de información a ese efecto, entre 2009 y 2015, por cifras menores a un millón de dólares.

Ricardo Alberto, cuyo caso se procesa actualmente en el Tribunal Tercero del Organismo Judicial guatemalteco, además, está acusado en EE.UU. por dos cargos adicionales derivados del gasto del dinero blanqueado.

Los hermanos se encuentran actualmente presos en el cuartel militar Mariscal Zavala junto a alrededor de 200 presos de alto perfil.

Ambos fueron electos en 2019 como diputados suplentes al Parlamento Centroamericano, pero nunca llegaron a ser juramentados.