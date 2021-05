La carrera por la Alcaldía de Nueva York se intensifica a un mes de las primarias

El candidato a la Alcaldía de la ciudad de Nueva York, Andrew Yang (c), habla con los votantes durante un evento de campaña en Nueva York, Estados Unidos, el 24 de mayo de 2021. EFE/EPA/JUSTIN LANE

Nueva York, 26 may (EFE).- La carrera por convertirse en el nuevo alcalde de Nueva York ha empezado a intensificarse a falta de un mes para las elecciones primarias, donde se decidirá quiénes son los candidatos del Partido Republicano y Demócrata para sustituir al actual regidor, Bill de Blasio.

En el campo demócrata, de donde previsiblemente saldrá el nuevo alcalde de la capital cultural y económica de Estados Unidos dada la tradición progresista de los neoyorquinos, dos recientes encuestas muestran cómo la lucha continúa reñida entre los principales aspirantes Eric Adams y Andrew Yang, así como la fulgurante aparición de una nueva candidata a tener en cuenta, Kathryn García.

Según una encuesta de la Universidad Emerson y el canal PIX11 difundida esta semana, García, antigua directora del Departamento de Saneamiento de la ciudad, es la preferida por el 21 % de los votantes demócratas por delante del presidente del distrito de Brooklyn, Erik Adams, que es respaldado por el 20 % de los participantes en la encuesta y de Yang, excandidato presidencial, que tiene un 16 % de los apoyos y que hasta ahora encabezaba la mayoría de los sondeos.

Por detrás, les siguen el actual interventor de la ciudad Scott Stringer con un 10 % y que ha perdido apoyos desde que el pasado abril fuera acusado de acoso sexual, y la antigua consejera de De Blasio, Maya Wiley, que cuenta con el 9 % de la intención de voto.

Según otra encuesta publicada hoy por la empresa de presión política Fontas Advisors and Core Decision Analytics, Adams es el preferido por el 18 % de los neoyorquinos, seguido por Kathryn García y Yang con un 13 % de apoyos.

Ambas encuestas reflejan el meteórico ascenso de García, desde que recibió el respaldo del influyente periódico The New york Times el pasado 10 de mayo señalándola como la mejor preparada para dirigir el resurgir de Nueva York, tras las crisis de seguridad, económica y de vivienda desatadas por la pandemia.

Así, según las dos anteriores encuestas de Fontas, en marzo, solo el 2 % de los encuestados aseguraban que votarían a García, un porcentaje que en abril ascendía al 8 %.

La carrera electoral comenzó a crecer en intensidad a partir del primer debate entre los ocho candidatos demócratas, el pasado 13 de mayo, cuando los dardos lanzados por la mayoría de aspirantes contra Andrew Yang, hasta entonces el más favorecido por las encuestas, mostraron que era el hombre a batir.

Yang, que es el único entre los favoritos sin experiencia política y que ha sacado rédito a su habilidad en el manejo de las redes sociales y a su participación en las elecciones presidenciales, donde se dio a conocer en la arena política, está siendo duramente criticado por sus adversarios, que lo acusan de desconocer el funcionamiento de la ciudad.

En el campo republicano, dos candidatos aspiran a ocupar la alcaldía: el presidente de la Federación de Taxis del estado de Nueva York, Fernando Mateo, y el fundador de las patrullas de seguridad callejera "Guardian Angels", Curtis Sliwa, que esta noche se enfrentarán en su primer debate televisado.

Las elecciones primarias se celebrarán el próximo 22 de junio, pero el nombre del nuevo alcalde no se conocerá hasta después de los comicios programados para el 2 de noviembre.