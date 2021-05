La Calera dará su último suspiro frente a Liga de Quito en la Libertadores

El chileno Unión La Calera tomará su última bocanada de aire este jueves ante Liga de Quito en la capital ecuatoriana, por el Grupo G de la Copa Libertadores-2021, en procura de mantenerse en una competición internacional.

Los 'cementeros' de La Calera precisan ganar por al menos 4 goles de diferencia para arrebatarle a Liga el boleto para los octavos de final de la Copa Sudamericana-2021, que como consolación reserva cupos para los terceros de la fase de grupos de la Libertadores.

"Un partido en la altura (2.850 metros) que va a ser complejo", dijo el entrenador del elenco chileno, el argentino Luca Marcogiuseppe.

Aunque todavía les queda esa posibilidad matemática, más bien parece un milagro lo que requieren los rojos de Valparaíso, que cierran la serie con apenas 2 puntos en 5 partidos.

Para la clausura del Grupo G, Liga con sus 5 unidades ya no tiene opción para alcanzar los octavos de la Libertadores, torneo que ganó en 2008.

Los dos cupos a octavos se los adjudicaron el Flamengo (11 unidades) y Vélez Sarsfield (9), que el mismo jueves definirán entre sí al ganador de la llave.

El conjunto quiteño quedó fuera de carrera al igualar (2-2) con el 'Fla' hace una semana en Rio de Janeiro.

- Pagó factura -

Tras la participación en la Sudamericana de 2019 y 2020, "sabíamos que iba a ser difícil" el estreno de La Calera en la Libertadores, señaló Marcogiuseppe.

"No creo que haya grandes diferencias de planteles, pero era nuestra primera participación en la Copa (Libertadores), en un grupo con tres campeones", anotó a raíz de la derrota (2-1) frente a Vélez Sarsfield en la quinta fecha, que significó el puntillazo final para La Calera.

El técnico uruguayo Pablo Repetto es a su vez el centro de duras críticas de los aficionados albos por el regular desempeño del 'rey de Copas' ecuatoriano no solo en la Libertadores sino también en el torneo nacional, en el que ha dejado escapar la mitad de los puntos y esperará la segunda ronda para intentar clasificar a la final.

"No es buena la participación" en ambos certámenes, expresó Repetto ante la exigencia de los seguidores de Liga de volver a la conquista de títulos como los de la Sudamericana (2009), la Recopa Sudamericana (2009 y 2010) y los once domésticos pero que no lo ganan desde 2018.

Sin embargo, el uruguayo, al fretne de Liga desde 2017, estimó que su elenco es "competitivo" y que deja una "buena imagen" en la Libertadores.

- Motivación -

La Sudamericana es una "competencia que no es menor, que no era el objetivo planteado para este año, pero que tiene buen nivel. Eso también nos motiva y no lo podemos desaprovechar", sostuvo.

El encuentro se jugará en el estadio albo, el Rodrigo Paz de Quito, desde las 19H00 locales (00H00 GMT del viernes) con el arbitraje de los colombianos Carlos Betancur (central), Dionisio Ruiz y Wilmar Navarro.

Posibles alineaciones:

Liga Quito: Adrián Gabbarini - José Quinteros, Franklin Guerra, Anderson Ordóñez, Christian Cruz - Matías Zunino, Lucas Villarruel, Billy Arce, Jordy Alcívar, Jhojan Julio - Luis Amarilla. DT: Pablo Repetto.

Unión La Calera: Alexis Arias - Simón Ramírez, Cristián Vilches, Santiago García, Erick Wiemberg - Ariel Martínez, Gonzalo Castellani, Esteban Valencia, Ariel Caceres - Jeisson Vargas y Matías Cavalleri. DT: Luca Marcogiuseppe.

