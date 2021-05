La actividad económica recupera los niveles prepandemia en República Dominicana

Imagen de archivo del gobernador del Banco Central (BCRD), Héctor Valdez Albizu. EFE /Orlando Barría /Archivo

Santo Domingo, 26 may (EFE).- La actividad económica de la República Dominicana registró en abril una expansión del 47,1 % y superó los niveles anteriores a la pandemia, informó este miércoles el Banco Central.

El gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu, destacó en una rueda de prensa que "este resultado sin precedentes" no solo compensó la caída de 29,8 % observada en abril de 2020, sino que superó el nivel del mismo mes de 2019.

"Este resultado no constituye un simple rebote por efecto estadístico de la base de comparación, sino que muestra una reactivación que ha superado los niveles previos a la pandemia, al aumentar un 3,3 % con respecto a abril 2019", enfatizó.

Teniendo en cuenta los avances del proceso de vacunación y el mejor desempeño de la economía mundial y del turismo, el Banco Central mejoró su proyección de crecimiento del producto interno bruto, que para el cierre de año se situará en el rango del 7,0 %-8,0 %.

República Dominicana fue la economía de mayor crecimiento de América Latina en los últimos años, pero debido a la crisis de la covid-19, registró un desplome de cerca del 6,0 % en 2020, según estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI).

La recuperación económica, que en el primer cuatrimestre acumula el 11,5 %, se apoya en parte en la mejoría del turismo y en las exportaciones, que han crecido un 108,1 % para las empresas normales y un 130,6 % para el sector de las zonas francas.

El flujo de divisas por remesas y las exportaciones han contribuido a la estabilidad cambiaria y ha permitido la acumulación de reservas internacionales por valor de 12.306 millones de dólares, equivalentes al 14,7 % del PIB, destacó el gobernador.