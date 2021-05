Kenti Robles lidera convocatoria de México para amistoso ante Japón

La jugadora del Real Madrid Kenti Robles durante un entrenamiento. EFE/Rodrigo Jiménez/Archivo

México, 26 may (EFE).- Kenti Robles, defensa del Real Madrid español, lidera la convocatoria, anunciada este miércoles, de la selección mexicana femenina que dirige Mónica Vergara y que viajará a Japón para enfrentar al equipo anfitrión el 13 de junio.

Robles, de 30 años, recibió en el 2020 el primer premio EFE a la mejor jugadora latinoamericana de LaLiga de España y se mantiene con buen rendimiento en el cuadro merengue, además de ser una de las líderes del equipo de México.

Vergara escogió a 21 futbolistas entre las que también destacan Kiana Palacios, delantera de la Real Sociedad española; Jimena López, defensa del Eibar español y Cecilia Santiago, guardameta del PSV Eindhoven holandés.

Las jugadoras, que en su mayoría son de la liga local, se concentrarán a partir del 30 de mayo en el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Fútbol y viajarán a Japón el 6 de junio en donde permanecerán hasta el 17 de junio.

- Estas son las mexicanas convocadas para enfrentar a Japón:

Porteras: Emily Alvarado (Texas Christian University-USA) y Cecilia Santiago (PSV Eindhoven-NED).

Defensas: Jimena López (Eibar-ESP), Jocelyn Orejel (América), Reyna Reyes (University of Alabama-USA), Kenti Robles (Real Madrid-ESP), Kimberly Rodríguez (Oklahoma State University-USA), Karina Rodríguez (University of California, Los Ángeles-USA) y Bianca Sierra (Tigres UANL).

Centrocampistas: Nancy Antonio (Tigres UANL), Rebeca Bernal (Monterrey), Belén Cruz (Tigres UANL), Nayeli Díaz (St. Mary's College of California-USA), Carolina Jaramillo (Guadalajara), Joseline Montoya (Guadalajara), Jacqueline Ovalle (Tigres UANL) y Maricarmen Reyes (University of California, Los Ángeles-USA).

Delanteras: Alicia Cervantes (Guadalajara), Alison González (Atlas), Stephany Mayor (Tigres UANL) y Kiana Palacios (Real Sociedad-ESP).