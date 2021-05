Jesuitas de Chile reconocen 64 víctimas de abuso sexual

Vista del monograma de la Compañía de Jesús en la sede de la congregación, en Santiago (Chile). EFE/Alberto Valdés/Archivo

Santiago de Chile, 26 may (EFE).- La congregación de los Jesuitas de Chile reconoció que 64 personas fueron víctimas de abuso sexual, 34 de ellas menores de edad, por parte de 11 clérigos, según una publicación de la propia orden que trascendió este miércoles y que destapó tres casos que no eran conocidos por la opinión pública.

Un total de 17 jesuitas fueron investigados canónicamente entre 2005 y 2020, de los cuales la congregación demostró la responsabilidad de 11, siendo 34 víctimas menores de edad y 30 adultos, consignó el informe-2021 del Centro de Prevención de Abusos y Reparación (CPR) publicado por la Compañía de Jesús.

Entre los clérigos investigados destaca el nombre del fallecido exlíder de esta congregación Renato Poblete, que abusó sexualmente de cuatro niños y de 19 personas adultas, desde la década de 1960 hasta el año 2000.

Poblete, que falleció en 2010 y fue denunciado por primera vez en 2019, fue capellán durante más de dos décadas en el Hogar de Cristo, una de las mayores fundaciones benéficas del país, llegando a obtener incluso un premio del Gobierno por su trayectoria de servicio social.

Sobre los tres casos destapados con la publicación de este informe, se trató de delitos sexuales que dejaron un total de 3 víctimas y fueron perpetrados por tres jesuitas: H. Carlos Berríos, fallecido en 2012; José Tomás Gatica Barros, que dimitió en 2012, y Eduardo Tampe, que se encuentra en un "plan de supervisión" de la institución.

Otros dos sacerdotes más forman parte en la actualidad de este tipo de programas, que involucran ayuda psicológica y medidas restrictivas como la prohibición de acercarse a niñas o niños.

Del resto de curas inculpados, cinco fallecieron y tres ya no son parte de la Compañía de Jesús.

"Del total de víctimas se ha tomado contacto con la mayoría de ellas y se han permitido 49 programas de reparación (...) 31 de ellos con un acuerdo de reparación económica", consignó el informe.

Desde que en 2010, el influyente sacerdote Fernando Karadima fue denunciado y un año después condenado por el Vaticano como culpable de abusos sexuales a niñas o niños, la Iglesia chilena ha recibido decenas de denuncias por abusos.

Según datos de la Fiscalía, en 2019 había 166 causas abiertas por delitos sexuales por parte del clero a 248 víctimas, de las cuales 131 eran menores de edad.