Japón vacunará a sus deportistas olímpicos desde el 1 de junio

(Bloomberg) -- Japón comenzará a vacunar a sus deportistas olímpicos el 1 de junio, mientras el país avanza con los preparativos para los Juegos a pesar de inminentes dudas sobre si se podrán celebrar.

Las vacunas abarcarán a cerca de 600 deportistas y 1.000 miembros del personal que estarán en contacto estrecho con ellos, como entrenadores, dijeron el miércoles funcionarios del Comité Olímpico Japonés en una sesión informativa en Tokio. Las dosis se administrarán en el Centro Nacional de Entrenamiento de Japón de forma voluntaria.

Si bien el programa de vacunación de Japón actualmente abarca a personas a partir de los 65 años, así como a trabajadores médicos, los deportistas que participen en los Juegos podrán vacunarse gracias a un acuerdo de donación alcanzado entre el Comité Olímpico Internacional y Pfizer Inc. y BioNTech SE para proporcionar dosis a los atletas.

El acuerdo, alcanzado este mes, fue el último de una serie de medidas que apuntan a calmar los temores en torno a los Juegos, que se intensificaron el martes después de que Estados Unidos dijera a su ciudadanía que deberían evitar viajar a Japón en medio de un reciente aumento de casos. El inicio de los Juegos Olímpicos de Tokio está previsto para el 23 de julio.

Tamayo Marukawa, ministro a cargo de los Juegos Olímpicos, dijo el martes que Japón recibirá alrededor de 20.000 dosis de vacunas, que también se administrarán a quienes trabajan en el evento, como intérpretes y árbitros, informó la agencia de noticias Kyodo.

Aunque Japón ha sido criticado por el comienzo tardío de su campaña de vacunación, el ritmo se ha acelerado en las últimas semanas, con cerca de 400.000 vacunaciones diarias. Hasta la fecha se han administrado casi 10 millones de dosis.

