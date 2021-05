Italia empieza a vacunar a los estudiantes de la selectividad

EFE/EPA/MASSIMO PERCOSSI/Archivo

Roma, 26 may (EFE).- Italia empezó hoy miércoles a vacunar a los estudiantes que se presentarán al examen de selectividad el próximo 16 de junio y la primera región ha sido Sicilia (sur), a la que seguirán las demás en los próximos días.

La región de Sicilia comenzó hoy con la vacuna a los jóvenes que no necesitan reservar día y que sólo deben presentarse en los centros indicados con un certificado de asistencia al ultimo curso de secundaria superior expedido por el director del centro. Si aún no es mayor de edad, deberá estar acompañado por al menos uno de los padres o de quien ejerza la patria potestad.

Aquellos que aún no sean mayores de edad recibirán la vacuna Pfizer, mientras que aquellos que ya tienen 18 años recibirán AstraZeneca o Johnson & Johnson, informó la región siciliana.

El primer estudiante siciliano que recibió la primera dosis, de forma voluntaria y sin reservas, fue Giuseppe D'Agostino, de 18 años, del instituto científico Basile de Palermo, explicaron los medios de comunicación.

A partir de mañana se abrirá en Lazio la posibilidad de reservar para los estudiantes y las iinoculaciones tendrán lugar los días 1, 2 y 3 de junio. En el caso de la región de Roma se necesitará el código fiscal y la tarjeta sanitaria.

Mientras que en Lombardía, cuya capital es Milán, también se empezará a vacunar el 2 de junio. "Los estudiantes de la selectividad entrarán en la categoría de 16-29 años por lo que abriremos para ellos a partir del 2 de junio", anunció el presidente de Lombardia, Attilio Fontana.

El 2 de junio también es la fecha elegida por el Valle De Aosta, donde se realizará la Jornada de vacunación libre con Astrazeneca para todos los ciudadanos mayores de 18 años residentes o domiciliados en la región que aún no tengan reserva y entre los que se encuentran también los estudiantes de la selectividad.

Mientras que en la región de Alto Adige, desde hace varios días se están organizando los llamados "Open Vax Day & Night", que son jornadas de 24 horas en las que se ofrece libremente a los mayores de 18 años vacunarse con AstraZeneca y Johnson & Johnson y se amenizan las noches con música y disyóquey.

Según una encuesta reciente de Skuola.net, un portal dedicado a los estudiantes, de los 1.600 alumnos de la selectividad preguntados, más de 6 de cada 10 se apresurarían a vacunarse y otro 17 % se sentiría fuertemente tentado.

Por lo que cerca del 80 % de los estudiantes estaría a favor de vacunarse y el resto se divide entre los que se muestran contrarios a la vacuna o los que prefieren esperar.