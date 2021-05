Irlanda califica de "anexión" los asentamientos israelíes en Palestina

Simon Coveney. EFE/EPA/FILIP SINGER/Archivo

Dublín, 26 may (EFE).- La Cámara Baja irlandesa (Dáil) tiene previsto aprobar este miércoles una moción que califica de "anexión" el establecimiento de asentamientos israelíes en territorios palestinos, después de que el Gobierno haya confirmado que votará a favor.

Durante el debate del texto, el ministro de Asuntos Exteriores, Simon Coveney, aseguró que Irlanda es el primer país de la Unión Europea (UE) que se pronuncia en estos términos y subrayó que no lo hace "a la ligera".

"La magnitud, ritmo y naturaleza estratégica de las acciones de Israel en la expansión de asentamientos, y las intenciones que esconde, nos ha llevado a un punto en el que tenemos que ser honestos respecto a lo que está pasando sobre el terreno (...) Es una anexión de facto", declaró Coveney en el Dáil.

El jefe de la diplomacia de Dublín indicó que no es aceptable "una vuelta a la normalidad" marcada por la "expansión de asentamientos ilegales" en los territorios palestinos ocupados.

La moción, agregó, es "una muestra clara de la profunda preocupación que se siente en toda Irlanda", una posición que "comparte el Gobierno".

Esta iniciativa ha sido presentada por el partido Sinn Féin, antiguo brazo político de ya inactivo Ejército Republicano Irlandés (IRA), si bien el texto original ha sido modificado por una enmienda del Gobierno que incluye una condena contra el grupo islamista Hamás.

En este sentido, Coveney dijo sentirse "profundamente preocupado" por la negativa del Sinn Féin a instar a Hamás "a que respete la ley internacional" o a condenar "sus ataques" contra Israel, dos cuestiones recogidas en la nueva moción, que cuenta con el respaldo de la mayoría del Dáil.

El parlamentario del Sinn Féin John Brady, impulsor de la moción, ha recordado que, desde el pasado enero, Israel ha dado luz verde a la construcción de 2.500 nuevas viviendas para promover asentamientos en territorios palestinos.

"Irlanda puede ser pionera para que dentro de la Unión Europea y del consejo de seguridad de la ONU se adopte un enfoque con principios y moralmente sólido", sostuvo Brady.