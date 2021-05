Irak repatría a un centenar de familias de combatientes de EI desde Siria

Las esposas de los combatientes del Estado Islámico cargan sus pertenencias en un camión después de su deportación desde el campamento de al-Hol para los refugiados en la gobernación de al-Hasakah, en el noreste de Siria. EFE/AHMED MARDNLI/Archivo

Bagdad, 25 may (EFE).- Irak repatrió este martes a un centenar de familias de combatientes del grupo yihadista Estado Islámico desde Siria en coordinación con la ONU, informó una fuente de seguridad de Mosul, capital de la provincia iraquí de Ninive, en el norte del país.

El informante, que pidió el anonimato, aseguró a Efe que las familias llegaron al campamento de Al Gada, en la localidad de Qayara, unos 50 kilómetros al sur de la capital de Ninive, fronteriza con Siria, para ser alojadas en él.

El traslado se produjo pese a las reticencias de algunos sectores iraquíes, que no quieren recibir a familiares de miembros de una organización terrorista que causó miles de víctimas en el país.

"Hemos hecho lo que hemos podido, hemos clamado con fuerza y recibido muchas acusaciones y críticas, pasando por una gran presión psicológica, para lograr impedir el regreso de los familiares de los combatientes de Estado Islámico para que vivan con nosotros", afirmó en un comunicado el jefe del comité de las Provincias en el Parlamento iraquí, Shiuran al Dobirdani.

Añadió que estas gestiones por evitar la repatriación de estas familias se hizo por respeto a las víctimas de Estado Islámico en Irak.

La organización terrorista ocupó amplias regiones del país y llegó casi a las puertas de Bagdad en 2014, aunque finalmente fue derrotado territorialmente tres años después por fuerzas iraquíes y una coalición internacional liderada por Estados Unidos, que todavía luchan con remanentes del grupo yihadista.

Desde la derrota de Estado Islámico en Siria, miles de familias de sus miembros, principalmente mujeres y niños y muchos de ellos iraquíes, viven en campamentos del norte de Siria controlados por la autoridad autónoma kurda, que lleva años pidiendo a los países de origen de aquellas que no son sirias que las repatríen.

El grueso de los familiares se encuentran en el campamento de Al Hol, donde se calcula que quedan unas 60.000 personas después de que las autoridades kurdas comenzaran a liberar a internos sirios, aunque ha llegado a albergar hasta 70.000.