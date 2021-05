Instituciones de investigación notan escasez de monos de laboratorio

ARCHIVO - ARCHIVO - Monos rhesus (Macaca mulatta), en el zoológico de Heidelberg, Alemania. Foto: picture alliance / dpa

Los monos de laboratorio cuestan mucho dinero, su utilización es éticamente controvertida y, sin embargo, se los considera a menudo indispensables en la investigación médica. En la pandemia de coronavirus, la demanda de primates aumentó tanto en la investigación académica como en la farmacéutica. Pero una fuente importante para Estados Unidos y Europa se agotó: desde que China detuvo al inicio de la pandemia la exportación de fauna salvaje y animales de laboratorio, tampoco se venden ya monos con fines de investigación. Los científicos temen que eso tenga consecuencias para la autorización de nuevos medicamentos y vacunas. "En realidad está bastante claro lo que está en juego: se necesitan esos animales para realizar las pruebas referentes a la seguridad y la eficacia de casi todos esos medicamentos y, especialmente, de todas esas vacunas de las que estamos hablando", dice Stefan Treue. El profesor es portavoz de la plataforma informativa "Entender los experimentos con animales" y director del Centro Alemán de Primates (DPZ, según sus siglas en alemán). "Si no hay suficientes animales, determinados estudios no se podrán realizar". Por otra parte también es cierto que el coronavirus alentó el desarrollo de métodos alternativos a los experimentos en animales. Los investigadores trabajan con modelos artificiales de órganos, simulaciones en computadora y técnicas de imagen, para avanzar en la lucha contra el virus. Según explicó hace poco el neurobiólogo Roman Stilling de la plataforma "Entender los experimentos con animales", se pueden realizar experimentos con tejidos de pulmones o intestinos en chips especiales. "Con esos instrumentos ya se lograron y se logran conocimientos importantes, pero no pueden actualmente sustituir del todo el sistema inmunológico de un organismo completo", acota. La mayor parte de la investigación médica, también en el caso del coronavirus, ya se lleva a cabo de todos modos con cultivos celulares o en tubos de ensayos, de acuerdo con el experto. Para la falta de monos de laboratorio en Europa y Estados Unidos hay dos razones: por un lado, la demanda de monos aumentó debido a la búsqueda de vacunas y medicamentos contra el coronavirus. En ninguna de las vacunas autorizadas hasta ahora se renunció a experimentar en animales. Por otro lado, China suspendió el comercio con monos con el exterior en enero de 2020, como consecuencia del comienzo del brote. Hasta entonces, según la Fundación de Investigación Biomédica en Washington, aproximadamente el 60 por ciento de todos los monos importados en Estados Unidos con fines de investigación provenían de China. El Centro de Primates en la ciudad alemana de Gotinga, una institución extrauniversitaria apoyada con dinero público, cría la mayoría de los animales que necesita para la investigación pura y también los pone a disposición de otras instituciones académicas en Alemania, lo que lo hace en gran parte independiente. Sin embargo, los efectos de la suspensión de las exportaciones por parte de los chinos se hacen sentir. "Porque debido a la investigación vinculada al coronavirus lógicamente también creció nuestra demanda", explica Treue. "Normalmente, en un caso así, habríamos importado animales adicionales para nuestra investigación. Pero eso no es posible por el momento". En el ciclo de reproducción, los monos son similares a los humanos, por lo que las cifras de cría no se pueden elevar de un día para otro. También otros países, como las islas Mauricio, que exportan monos para experimentos, aseguran que sus capacidades están agotadas, dice Treue. La mayor parte de los monos de laboratorio en Alemania es utilizada para la experimentación en la industria. Según el Ministerio de Economía de Alemania, en el 2019 se utilizaron dos millones de vertebrados y cefalópodos en experimentos con animales, entre ellos, unos 3.300 monos y lémures. Desde 1992, no se utilizan más simios antropoides en Alemania. Según la Asociación Europea para la Investigación con Animales (EARA), los monos suponen menos del uno por ciento de todos los animales utilizados en la investigación en la Unión Europea. Los experimentos con monos figuran entre los experimentos con animales más controvertidos. Una y otra vez surgen acusaciones según las cuales estos animales son torturados innecesariamente a cambio de un conocimiento escaso. Pero el vicedirector y veterinario jefe Skip Bohm del Centro de Primates de Tulane, en el estado estadounidense de Louisiana, está convencido de que en numerosos estudios son indispensables. "Cada año, la oferta apenas cubre la demanda. Pero en un caso de emergencia, como una pandemia, eso se extrema", señala. Explica también que, debido a que se le dio prioridad a la lucha contra la pandemia, se retiraron animales de otros ámbitos de la investigación para utilizarlos para el desarrollo de vacunas y medicamentos. En Estados Unidos, hay en total siete centros de primates, fundados a principios de los años 60 por la autoridad más importante de investigación biomédica en el país, los Institutos Nacionales de Salud (NIH, por sus siglas en inglés). Solo Tulane dispone de más de 5.000 animales. Bohm aclara que, si bien algunas personas consideran que eso debería ser suficiente para realizar todos los experimentos sobre el coronavirus, hay que tener también en cuenta que es necesario mantener la cría y reproducción de los animales, por lo que solo una parte de ellos está disponible para experimentos. También en China se volvieron escasos los monos de laboratorio. La demanda ya era grande antes de la pandemia y volvió a aumentar fuertemente, dice Wang Hui, vendedor de la empresa Prima Biotech de Pekín, que cría monos y perros para la investigación científica. "Muchas grandes empresas compran monos en cantidades muy grandes", precisa, e indica que los precios aumentaron fuertemente, cifrando que ya antes de la pandemia estaban en unos 20.000 yuan (unos 2.500 euros ó 3.100 dólares). "Hoy es más", dice Wang, pero no menciona cifras concretas. Según la prensa china, actualmente hay que pagar unos 60.000 yuan, es decir, cerca de 7.700 euros ó 9.400 dólares, por un mono de laboratorio. EARA instó en noviembre a la Organización Mundial de la Salud a ejercer su influencia sobre China para que relaje la suspensión de exportaciones de primates para la investigación biomédica. El Ministerio de Exteriores en Pekín justifica su decisión con la pandemia. Treue está convencido de que China también lo hace por razones estratégicas de política científica. "Mi impresión es que los chinos se dieron cuenta de que quieren llevar de manera más decidida su propia investigación biomédica a un nivel mundial", dice. Y opina que para Estados Unidos y Europa, esto debería ser motivo para reflexionar sobre la posibilidad de ampliar su capacidad de cría, dado que está claro que van a seguir dependiendo de la experimentación con animales. dpa