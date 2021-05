Influyente periódico japonés pide la cancelación de los JJ.OO.

(Bloomberg) -- Uno de los periódicos más influyentes de Japón y patrocinador oficial de los Juegos Olímpicos de Tokio hizo un llamado a cancelar los Juegos, en el último golpe para un evento ya pospuesto un año debido a la pandemia.

En un editorial publicado el miércoles, Asahi, el segundo periódico de mayor circulación en Japón y conocido por sus opiniones de izquierda, instó al primer ministro Yoshihide Suga a cancelar el evento deportivo más grande del mundo, cuyo inicio está previsto para el 23 de julio.

“No podemos entender que tenga sentido celebrar los Juegos Olímpicos y Paralímpicos en Tokio este verano”, escribió el periódico. “Lo más importante es la vida de los ciudadanos”.

Sin embargo, Asahi continuará como patrocinador, trazando “una línea entre sus actividades como socio oficial y sus actividades como medio”, señaló la compañía en respuesta a preguntas de Bloomberg.

Sin posibilidad de enmarcar los Juegos como prueba de que el mundo ha derrotado al virus, el periódico indicó que el Gobierno y los organizadores no habían explicado por qué los Juegos Olímpicos deberían celebrarse en un momento de tanta dificultad. Las variantes del virus podrían propagarse en Japón y en todo el mundo, señaló, agregando que sería imperdonable apostar por la posibilidad de que el evento pueda salir bien.

El editorial es el último golpe a los Juegos Olímpicos de Verano, que ha atraído un intenso escrutinio a medida que se acerca la ceremonia de apertura. Muchos sectores de Japón permanecen bajo estado de emergencia debido al reciente aumento de casos del virus.

El porcentaje de personas vacunadas en Japón sigue siendo bajo y el ritmo está lejos de llegar al millón de vacunas diarias, un objetivo establecido por Suga. El martes, EE.UU. emitió una advertencia de viaje instando a sus residentes a no viajar a Japón, aunque la advertencia no ha afectado los planes del equipo olímpico de EE.UU.

Cancelar los Juegos Olímpicos le costaría la economía de Japón 1,81 billones de yenes (US$16.600 millones), principalmente en consumo perdido, dijo el martes en una nota el economista Takahide Kiuchi, de Nomura Research Institute Ltd. Eso se suma a los ingresos por consumo y turismo que ya se han perdido en medio de las restricciones por la pandemia.

El periódico Asahi es patrocinador nacional de los Juegos Olímpicos, al igual que muchas de las empresas más grandes de Japón, incluidos otros tres periódicos importantes.

