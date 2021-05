Imagin se alía con Mediapro para lanzar una competición amateur de eSports

Jaume Roures, CEO de Mediapro. EFE/EPA/IAN LANGSDON/Archivo

Barcelona, 26 may (EFE).- Imagin, la plataforma de servicios digitales y estilo de vida para 'milenials' creada por CaixaBank, se ha aliado con la operadora LVP, del Grupo Mediapro, para lanzar una competición amateur de deportes electrónicos.

Imagin Arena Masters arrancará el próximo 1 de junio y será un circuito para aficionados de distintos juegos que estará dividido en varias temporadas y que repartirá hasta 120.000 euros en premios.

Esta competición se disputará íntegramente en la plataforma online de LVP, ArenaGG, y contará con la aplicación de Imagin como 'hub' para generar contenidos y ventajas exclusivas para los seguidores.

La competición contará con cuatro temporadas independientes de aproximadamente tres meses de duración, cada una de las cuales acogerá cinco títulos de juegos distintos que serán elegidos por la comunidad mediante unas votaciones a través de la web de LVP y la app de Imagin.

Cada juego contará con cuatro torneos clasificatorios y unas finales, a las que solo accederán los ocho mejores: los cuatro campeones y los cuatro equipos o jugadores con mayor puntuación.

La primera temporada de Imagin Arena Masters contará con competiciones de Clash Royale, Brawl Stars, Fortnite, Rocket League y Rainbow Six: Siege.

Será a partir de la segunda temporada cuando los seguidores de la competición podrán elegir los juegos representados en Imagin Arena Masters.

El consejero delegado de Imagin, Benjamí Puigdevall, ha celebrado el lanzamiento del proyecto y ha destacado que Imagin ha pasado de ser una aplicación financiera a convertirse en una plataforma con un enfoque en el estilo de vida.

"En este sentido, el sector de los eSports está totalmente alineado al tipo de contenidos que interesan a nuestros usuarios", ha subrayado en un comunicado el directivo de Imagin, plataforma que cuenta con más de 3 millones de usuarios.

Puigdevall ha añadido que "la relación de Imagin con los clientes es más que una cuenta bancaria y productos financieros: se trata de compartir con ellos contenido valioso y experiencias únicas. Este nuevo 'partnership' se suma a nuestra oferta de valor para la comunidad de 'imaginers'".

LVP (Liga de Videojuegos Profesional) es uno de los mayores operadores de competiciones de videojuegos del mundo y la mayor organización de eSports en lengua hispana.

A través de sus sedes de Barcelona, Madrid, Buenos Aires, Bogotá y México, LVP tiene presencia en más de 30 países y organiza competiciones nacionales como la Superliga en España o la Liga Master Flow en Argentina, así como grandes torneos internacionales.

Cuenta además con plataformas de competición online (ArenaGG), gestiona eventos para terceros (como la eLaLiga Santander para LaLiga y Electronic Arts) y distribuye en castellano eventos mundiales como el League of Legends European Championship.