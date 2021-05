Hoy, ascenso de las temperaturas en la Península y Baleares

Un gran ola rompe este martes en el Paseo Nuevo de San Sebastián, donde el tiempo se presenta con cielos muy nubosos, que tenderán a parcialmente nubosos por la tarde y precipitaciones débiles en la vertiente cantábrica durante la primera mitad del día. EFE/Juan Herrero.

Madrid, 26 may (EFE).- La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para hoy, miércoles, un ascenso de las temperaturas diurnas en la mayor parte de la Península y en Baleares, de forma notable en zonas del tercio norte.

Las temperaturas nocturnas ascenderán de forma notable en la vertiente atlántica y también en los entornos de Huesca y Lérida. En Canarias, se mantendrán con pocos cambios o en descenso.

En gran parte de la mitad norte y centro peninsulares, habrá intervalos nubosos, con predominio de nubes medias y altas que irán extendiéndose de oeste a este, y con formación de nubosidad de evolución en el interior.

Habrá chubascos y tormentas ocasionales en el sistema Ibérico, noreste del sistema Central y Pirineos, y sin descartarse en la Cantábrica occidental. En puntos del sistema Ibérico pueden ser algo más intensos.

Predominio de cielo poco nublado o con nubes altas en el resto del país, aunque se espera algunas nubes bajas o brumas matinales en el Cantábrico y tercio oriental peninsular. En el Estrecho y Melilla, cielo nuboso con probabilidad de alguna precipitación débil.

En Canarias, intervalos nubosos en el norte de las islas.

Probabilidad de polvo en suspensión en zonas del extremo sur peninsular y Estrecho.

Predominio de viento de componente este en el área mediterránea y este de Castilla-La Mancha, con levante fuerte en el Estrecho. De direcciones noreste y norte en Galicia. Viento flojo variable en el resto de la Península. Alisios en Canarias, con rachas fuertes en islas de mayor relieve.

PREDICCIÓN POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS:

--------------------------------------

-GALICIA: intervalos de nubes medias y altas, sin descartar lluvias débiles en el oeste de Lugo por la tarde, provincia en cuyo interior habrá brumas y bancos de niebla por la mañana; las temperaturas mínimas se mantendrán estables en la mitad noroeste y ascenderán en el resto de la comunidad autónoma, mientras que las máximas experimentarán un ascenso generalizado; el viento soplará de direcciones norte y noreste, flojo en el interior y más intenso en el litoral atlántico, donde virará a dirección este al final del día.

-ASTURIAS: cielo poco nublado, aunque por la mañana habrá intervalos de nubes altas acompañadas de nubosidad baja que pueden dejar bancos de niebla, mientras que por la tarde habrá alguna nubosidad de evolución en la Cordillera Cantábrica, donde no se descartan lluvias ocasionales; las temperaturas mínimas irán en ascenso en la mitad sur y se mantendrán estables en el resto de la región, con viento flojo de dirección noreste que arreciará virando a componente este en el litoral al final del día.

-CANTABRIA: cielo nublado que tenderá a intervalos nubosos o poco nuboso al final de la tarde, con lluvias en Liébana y el extremo sur de la región después del mediodía y sin descartarse brumas matinales en el interior; las temperaturas experimentarán un ligero ascenso, salvo las mínimas en el litoral, que descenderán; el viento soplará flojo de dirección noreste.

-PAÍS VASCO: cielo con intervalos de nubes medias y altas, con algunas nubes bajas al comienzo del día que dejarán brumas matinales en el interior; temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas en ligero ascenso, con viento flojo de direcciones norte y noreste.

-CASTILLA Y LEÓN: intervalos de nubes bajas matinales en el extremo norte, medias y altas en el resto con nubosidad de evolución acompañadas de precipitaciones en las zonas de montaña, que pueden acabar en tormenta en el este; las temperaturas mínimas permanecerán sin cambios en el noreste y ascenderán en el resto de la comunidad autónoma, mientras que las máximas irán en ascenso generalizado con viento de dirección noreste en el noreste, variable en el resto.

-NAVARRA: cielo con intervalos de nubes medias y altas con algo de nubosidad de evolución, pero que tenderá al final a cielo poco nublado, sin descartarse alguna lluvia débil y dispersa por la tarde; las temperaturas mínimas irán en ligero descenso -salvo en el Pirineo, donde ascenderán ligeramente- y las máximas irán en aumento, más acusado en el interior de la comunidad foral, que experimentará viento flojo variable que tenderá a componente norte por la tarde.

-LA RIOJA: intervalos de nubes medias y altas, y nubosidad de evolución que ocasionalmente dejará chubascos acompañados de tormentas en la Cordillera Ibérica; las temperaturas mínimas irán en descenso ligero en el Valle y sin cambios o en ascenso en la sierra, mientras las máximas experimentarán un ascenso generalizado con viento flojo variable, especialmente al norte y noroeste de la región.

-ARAGÓN: cielo con intervalos nubosos que tenderá cielo nublado, con probables chubascos por la tarde que, ocasionalmente, irán acompañados de tormenta y rachas fuertes de viento en Teruel, la Ibérica de Zaragoza y el Pirineo; en el resto el viento será flojo variable, mientras que las temperaturas irán en ascenso de forma generalizada.

-CATALUÑA: cielo con intervalos nubosos en el Pirineo que tenderá por la tarde a cielo nublado con probables precipitaciones, mientras que en Tarragona será nuboso con probabilidad de chubascos e intervalos nubosos en el resto y brumas matinales; las temperaturas mínimas experimentarán pocos cambios y máximas en aumento; el viento soplará de componente norte que virará a componente sur y de flojo a moderado en el Ampurdán, mientras que se mantendrá flojo de componente sur en el resto de la comunidad autónoma.

-EXTREMADURA: cielo poco nublado con intervalos de nubes altas y algo de nubosidad de evolución; las temperaturas irán en ascenso, especialmente las mínimas con viento flojo variable.

-COMIUNIDAD DE MADRID: cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas y nubosidad de evolución diurna en la sierra, donde puede haber algún chubasco ocasional, especialmente a la tarde; las temperaturas mínimas irán en ligero ascenso, algo más acusado en la sierra, y las máximas se mantendrán sin cambios; viento flojo variable con predominio de la componente este por la mañana y de la componente oeste por la tarde.

-CASTILLA-LA MANCHA: cielo poco nuboso en general con intervalos de nubes bajas matinales en el este -donde darán lugar a brumas y bancos de niebla- y nubosidad de evolución diurna en el entorno de los sistemas Central e Ibérico, con chubascos dispersos ocasionales en ambas zonas, especialmente por la tarde y más probables cuanto más al norte; las temperaturas mínimas irán en ascenso, excepto en el extremo sureste de la región, donde se mantendrá sin cambios, y las máximas sin cambios o en ligero ascenso, más acusado en el extremo oriental; el viento soplará de dirección sureste en La Mancha y virará a componente sur flojo a partir del mediodía, mientras que en el resto será flojo variable.

-COMUNIDAD VALENCIANA: cielo con intervalos nubosos en Castellón, en cuyo interior, al norte, no se descartan chubascos y tormentas ocasionales; en Valencia y Alicante, el cielo tendrá intervalos nubosos que tenderán a cielo poco nublado; habrá brumas matinales en toda la región. Las temperaturas no experimentarán cambios significativos, excepto en el interior de Castellón y Valencia, donde tendrán ascensos locales; el viento soplará moderado de dirección noreste en Alicante, mientras que en el resto será flojo de componentes este y sur.

-MURCIA: cielo con intervalos nubosos que tenderán a cielo poco nublado por la tarde, aunque habrá brumas matinales; las temperaturas mínimas irán en ascenso y las máximas se mantendrán con pocos cambios en el litoral y en descenso en el interior; el viento soplará de componente este y será flojo en el interior.

-BALEARES: cielo poco nublado con intervalos de nubes altas; temperaturas nocturnas sin cambios o en descenso y diurnas en ligero ascenso con viento de direcciones este y noreste.

-ANDALUCÍA: cielo con intervalos de nubes altas en general, mientras que habrá nubes bajas matinales en el litoral malagueño occidental y la zona del Estrecho; las temperaturas irán en ascenso de forma generalizada; el viento soplará de levante fuerte en el Estrecho con rachas muy fuertes, y será variable flojo en el resto, de componente este en Almería y Cádiz, y arreciará a componente sur en la mitad occidental.

-CANARIAS: cielo nuboso en el norte de las islas de mayor relieve, sin descartar lluvias débiles y dispersas a primera hora del día que serán más probables en medianías; en Lanzarote y Fuerteventura el cielo tendrá intervalos nubosos, mientras que en el resto de las zonas será poco nublado o despejado, con intervalos de nubes altas en las islas occidentales. Las temperaturas experimentarán pocos cambios, salvo ligeros descensos en zonas bajas orientadas al sur y ligeros ascensos en las zonas más elevadas. El viento soplará de componente norte en la provincia oriental y de dirección noreste en la occidental, ocasionalmente fuerte en las vertientes sureste y noroeste de las islas montañosas.