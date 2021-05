Hong Kong sube ante la posibilidad de una política fiscal china más flexible

EFE/EPA/ALEX PLAVEVSKI/Archivo

Shanghái (China), 26 may (EFE).- El índice de referencia de la Bolsa de Hong Kong, el Hang Seng, cerró hoy con ganancias del 0,88 % que reflejan el optimismo de los inversores ante la posibilidad, según el mayor banco de inversiones de China, de que Pekín reduzca el alcance de sus planes de endurecer las políticas fiscales.

El selectivo sumó 255,15 puntos hasta los 29.166,01, mientras que el índice que mide el comportamiento de las compañías de la China continental que cotizan en el parqué hongkonés, el Hang Seng China Enterprises, subió un 0,58 %.

Todos los subíndices cerraron en positivo: Finanzas (+0,67 %), Comercio e Industria (+0,98 %), Servicios (+1,14 %) e Inmobiliaria (+1,29 %).

En este último, los grandes protagonistas del pleno al verde fueron Hang Lung Properties (+2,25 %) y New World Development (+2,79 %).

Buena sesión para los gigantes digitales del parqué: Tencent sumó un 1,31 %; Meituan, un 1,08 %, y Alibaba, un 0,49 %.

Sin embargo, la filial de servicios sanitarios de esta última, Ali Health, cayó un 5,72 %.

Los inversores de Xiaomi (+1,44 %) celebraron su salida oficial de la lista negra en la que había sido incluida por EE.UU., que impedía a los inversores de ese país poseer acciones de la tecnológica.

En terreno financiero, las caídas de HSBC (-0,2 %) contrastaron con los avances de ICBC (+1 %) o de la filial local del estatal Bank of China, BOC Hong Kong (+2,16 %).

Jornada para olvidar para petroleras estatales como Petrochina (-0,94 %) y para operadoras telefónicas como China Mobile (-0,2 %).

El volumen de negocio de la sesión fue de 164.300 millones de dólares de Hong Kong (21.167 millones de dólares, 17.295 millones de euros).