Honduras acumula 233.916 contagios y 6.210 muertes por covid-19

Una mujer adulto mayor es vacunada con la primera dosis de la vacuna Sputnik V contra el coronavirus, en un autoservicio instalado en el Polideportivo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) en Tegucigalpa (Honduras). EFE/Gustavo Amador/Archivo

Tegucigalpa, 25 may (EFE).- Honduras registró este martes un acumulado de 233.916 casos de contagios con covid-19 y 6.210 muertes desde marzo de 2020, según el informe diario del estatal Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager).

"Para diagnosticar los nuevos casos, el Laboratorio Nacional de Virología efectuó 2.367 pruebas, de las que 800 resultaron positivas", con las que la cifra de contagios se elevó a 233.916, indicó el Sinager en un comunicado.

El organismo sanitario también registró 22 nuevos fallecimientos, con los que ya suman 6.210 en quince meses de pandemia.

El país centroamericano también añadió a sus estadísticas 1.091 personas hospitalizadas a causa de la covid-19, de las que 606 presentan una condición estable, 430 están graves y 55 en unidades de cuidados intensivos.

Además, el Sinager indicó que 36 nuevos pacientes se han recuperado, con los que ya son 83.761 los que se han salvado de morir por la misma enfermedad.

El Instituto Hondureño de Seguridad Social (Ihss), por su parte, inició hoy la jornada de vacunación a sus afiliados con AstraZeneca con las primeras 204.000 que recibió entre el sábado y el lunes, de 1,4 millones que adquirirá en varias entregas.

Uno de los vacunados hoy, en el inicio de la jornada del Ihss, fue el presidente del país, Juan Orlando Hernández.

El gobernante dijo en la red social Twitter que arrastra dos enfermedades de base y otra a causa de la covid-19 que contrajo a mediados de 2020 y que se vacunaría con AstraZeneca.

"Yo decidí que no iba a ser vacunado en el primer grupo. Pero hoy hice mi cita para vacunarme porque tengo dos enfermedades base y otra arrastrada por las secuelas del Covid-19", indicó Hernández en uno de varios mensajes en Twitter.

En otro mensaje, el gobernante señaló: "muchos de la oposición han dicho que la vacuna es agua con sal y esa es una semejante irresponsabilidad. Yo me voy a aplicar la de AstraZeneca".

Hasta ahora ha sido vacunado alrededor del 1 % de la población hondureña, mientras sigue en alza la incidencia de muertes y contagios por la misma enfermedad.

En los cinco meses que van de 2021, se han duplicado los casos de muertos y contagiados que hubo entre marzo y diciembre de 2020, según los registros oficiales del Sinager.