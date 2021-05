Guerrero Jr. estrena liderato; García lo sigue; Sandoval cobra venganza

EFE/EPA/JOHN G. MABANGLO/Archivo

Houston (EE.UU.), 26 may (EFE).- El primera base dominicano Vladimir Guerrero Jr., continúa empuñando los toletes explosivos y al pegar su cuadrangular número 16 en la temporada, se convirtió en el líder de las Grandes Ligas en solitario y jugador latinoamericano más destacado de la jornada.

En el mismo camino se encuentra el jardinero cubano Adolis García, que está a la caza de Guerrero Jr., luego de que llegó a 15 vuelacercas.

El veterano toletero venezolano Pablo Sandoval se vengó de su exequipo, le conectó tres hits, y marcó la diferencia en su primer partido de regreso en el "Fenway Park".

Guerrero Jr. volvió a sacar la pelota del campo, sumó su jonrón número 16, y los Azulejos de Toronto derrotaron 6-2 a los Yanquis de Nueva York.

Con su vuelacercas, Guerrero Jr. (16) se afianza en el liderato en solitario de las Grandes Ligas en el apartado de jonrones, seguido por García, el venezolano Ronald Acuña Jr., de los Bravos de Atlanta y el japonés Shohei Ohtani, de los Angelinos de Los Angeles.

Mientras que el dominicano Fernando Tatis Jr., con 13 cuadrangulares, también está en la lucha por el liderato.

El dominicano castigó en el tercer episodio al abridor Corey Kluber llevando a un corredor por delante después de colocar la pelota a una distancia de 125 metros por todo lo alto del jardín derecho con un out en el episodio.

El guardabosques cubano Lourdes Gurriel Jr. (4) también mandó la pelota a la calle en el cuarto episodio, sin compañeros por delante.

El abridor Andrew Heaney lanzó cinco episodios y dos tercios y los Angelinos de Los Ángeles superaron 11-5 a los Vigilantes de Texas, para quienes García sumó su cuadrangular número 15.

En el sexto episodio García hizo sonar el tolete y mandó a volar la pelota 127 metros por todo lo alto del jardín izquierdo.

Sandoval conectó tres imparables en su primer partido en el "Fenway Park" desde su mal paso por los Medias Rojas, y los Bravos superaron 3-1 a Boston.

El toletero venezolano, quien fue liberado en 2017 a mitad del contrato de cinco temporadas valorado en 95 millones de dólares que firmó con Boston, fue abucheado en cada turno al bate.

Pero Sandoval calló a quienes lo criticaban pegando sencillos en sus primeras tres apariciones en el plato antes de aterrizar en la tercera para comenzar la octava.

El Jugador Más Valioso (MVP) de la Serie Mundial 2012 alineó primero en el sexto para comenzar el rally que persiguió al abridor de Boston, Garrett Richards (4-3), luego anotó para dar a los Bravos la ventaja final de 3-1.

El primera base cubano José Abreu mandó la pelota a la calle en el cuarto episodio, bueno para dos carreras, y los Medias Blancas de Chicago ganaron 8-3 a los Cardenales de San Luis.

Abreu (10) hizo sonar el tolete en la cuarta entrada al botar la pelota del campo contra los lanzamientos del abridor Jack Flaherty, llevando a un corredor por delante.

El cubano cazó la serpentina de Flaherty y le sacó la pelota por todo lo alto del jardín izquierdo, haciéndola volar 128 metros y llevando por delante al guardabosques Adam Eaton.

Abreu pego dos veces en cinco oportunidades y terminó con cuatro remolcadas, de las ocho que consiguieron los Medias Blancas.

El antesalista venezolano Eugenio Suárez aportó cuadrangular (10) solitario tras descifrar los lanzamientos del abridor estelar de Washington, Max Scherzer, en su primera apertura como primer bate, y los Rojos de Cincinnati superaron 2-1 a los Nacionales.

El venezolano, que se estrenó como primer bate en la alineación de los Rojos, hizo volar la pelota 119 metros sobre la barda del jardín derecho.

Suárez se ponchó tres veces, con un total de 65 en la temporada, y está bateando .150. El piloto David Bell lo subió a la alineación con la esperanza de cambiar esas tendencias.

Su compatriota, Salvador Pérez, que salió como bateador designado, conectó el sencillo impulsador del desempate y los Reales de Kansas City ganaron 2-1 a los Rays de Tampa Bay, que vieron rota su racha de 11 victorias seguidas.

En el sexto episodio Pérez pegó sencillo por el jardín izquierdo, y mandó a la timbradora al guardabosques Cam Gallagher, con la carrera que desempató la pizarra y marcó la victoria de los Reales.

El primera base dominicano Carlos Santana (10) hizo sonar el tolete en el cuarto episodio, solo, al encontrar los lanzamientos del abridor Rich Hill, con un out en el episodio.EFE

