Guatemala inicia preparación para eliminatoria contra San Vicente y Curazao

En la imagen el entrenador de Guatemala Amarini Villatoro. EFE /Esteban Biba /Archivo

Ciudad de Guatemala, 26 may (EFE).- La selección nacional de fútbol de Guatemala comenzó su preparación para los partidos eliminatorios rumbo al mundial de Catar 2022 contra San Vicente y las Granadinas y Curazao, el 4 y 8 de junio próximo, respectivamente.

El seleccionador guatemalteco, Amarini Villatoro, hizo una primera convocatoria de 29 jugadores, pero ya descartó al volante creativo José Manuel Contreras, del Comunicaciones, quien debido a una lesión tendrá que ser operado.

En este llamado para iniciar la preparación, el entrenador invitó a Kobe Emilio Pérez, quien juega en el equipo de divisiones inferiores de EEUU Tormenta FC, para observar sus cualidades y determinar si se queda para la convocatoria final para enfrentar a los dos últimos rivales en esta fase eliminatoria.

Los dos partidos contra San Vicente y las Granadinas, como local, y Curazao, de visitante, son vitales para las aspiraciones de la selección de Guatemala, pues debe conseguir una victoria en ambos choques para quedar en primer lugar del grupo para pasar a la siguiente ronda.

El Grupo C en el que se encuentra el equipo guatemalteco lo encabeza Curazao con 6 puntos, los mismos que la selección centroamericana, pero con menos goles de diferencia (+ 4) mientras que los caribeños tienen seis anotaciones de diferencia a su favor.

San Vicente y las Granadinas tienen 3 puntos, mientras que Cuba y las Islas Vírgenes no tienen unidades en la eliminatoria.

Guatemala le ganó 1-0 a la selección cubana y 3-0 al equipo de las Islas Vírgenes Británicas, mientras que Curazao goleó 5-0 a Islas Vírgenes y 2-1 a Cuba.

Los expertos consideran que el pase a la siguiente ronda se definirá el próximo 8 de junio entre Curazao y la selección guatemalteca.

La primera fase eliminatoria de la Confederación del Norte, Centroamérica y El Caribe (Concacaf) rumbo al Mundial de Catar 2022 empezó en marzo pasado para las selecciones más débiles de la región.

Los jugadores convocados inicialmente por Amarini son los siguientes:

Porteros: Nicholas Hagen (Sabail FC, de Azerbaiyán), Kevin Moscoso (Comunicaciones), Ricardo Jerez y Kenderson Navarro (Municipal).

Defensas: Kervin García y Moises Hernández (Antigua GFC), José Pinto y Stheven Robles (Comunicaciones), Wilson Pineda (Guastatoya), Luis De León y Manuel López (Municipal), Gerardo Gordillo (UTC Cajamarca, de Perú) y Matan Peleg (Hapoel Nof Hagalil, de Israel).

Mediocampistas: Marco Domínguez (Antigua GFC), Rodrigo Saravia y Oscar Santis (Comunicaciones), Cristian Albizuris (Iztapa), José Márquez, Jorge Vargas y Marvin Ceballos (Guastatoya), Rudy Barrientos y Jhon Méndez (Municipal) y Jonathan Velásquez (Santa Lucía Cotzumalguapa).

Delanteros: Jairo Arreola (Antigua), Robin Betancourth (Cobán Imperia), Luis Martínez (Guastatoya), José Carlos Martínez (Municipa) y Darwin Lom (California United, de Estados Unidos).