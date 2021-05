Google desarrollará algoritmos para atención médica junto a red de hospitales

Logotipo de Google en las oficinas de la compañía en Londres (Reino Unido). EFE/Facundo Arrizabalaga/Archivo

Nueva York, 26 may (EFE).- Google y la red estadounidense de hospitales HCA Healthcare anunciaron este miércoles un acuerdo por el que el gigante tecnológico desarrollará algoritmos con datos de pacientes para ayudar a la toma de decisiones en el ámbito de la atención médica.

“La atención de próxima generación exige un apoyo en la toma de decisiones basado en la ciencia de datos para que podamos enfocarnos más en la atención segura, eficiente y eficaz al paciente”, dijo en un comunicado Sam Hazen, director ejecutivo de HCA.

Según las empresas, el convenio usará tecnologías de la información para acelerar la transformación digital en el ámbito médico, con una plataforma segura de análisis de datos para tratar de mejorar la atención a los pacientes.

Las dos compañías subrayaron que la privacidad y la seguridad serán prioritarias y que el acceso a los datos se gestionará a través de la infraestructura de Google Cloud en combinación con varias capas de controles que tiene HCA.

Según The Wall Street Journal, bajo el acuerdo, la red de hospitales consolidará y guardará con Google datos de sus historiales médicos y de aparatos médicos conectados a internet, mientras que ingenieros de las dos compañías desarrollarán algoritmos para mejorar la eficiencia, vigilar a pacientes e informar decisiones de los médicos.

“La nube puede ser un acelerador de innovación en salud, en particular para impulsar la interoperabilidad de datos, que es clave para agilizar las operaciones y ofrecer una mejor calidad de atención para mejorar los resultados de los pacientes”, señaló en la nota el consejero delegado de Google Cloud, Thomas Kurian.

HCA, que tiene su sede en Nashville (Tennessee) opera 186 hospitales y unas 2.000 clínicas de distintos tipos, que incluyen ambulatorios, salas de emergencias o centros quirúrgicos.

Google ha ampliado en los últimos años su presencia en el ámbito sanitario y ya tiene acuerdos con otras redes hospitalarias, como también tienen otras grandes empresas de internet, unos convenios que han generado en Estados Unidos algunas críticas por cuestiones de privacidad.