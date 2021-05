GM y Lockheed fabricarán prototipo de vehículo lunar de la NASA

(Bloomberg) -- General Motors Co. y Lockheed Martin Corp. formarán equipo para desarrollar el nuevo vehículo lunar que se utilizaría la próxima vez que la NASA tenga astronautas dando vueltas alrededor de la luna.

El vehículo de terreno lunar estará diseñado para viajar más lejos que los rovers de la era Apolo, que se desplazaron 7,6 kilómetros del lugar de aterrizaje, dijeron GM y Lockheed este miércoles. Si bien la NASA no ha anunciado un contrato para un rover lunar, una solicitud formal de propuestas podría llegar a finales de este año a pesar de la incertidumbre sobre el momento y la financiación de la próxima misión lunar.

Bajo el programa Artemis, la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio planea devolver astronautas a la luna esta década, aunque la agencia ha luchado para persuadir al Congreso de que asigne fondos adecuados para cumplir con la fecha límite de 2024 establecida por la Administración Trump. El presidente Joe Biden ha apoyado el programa, pero el calendario propuesto para la misión no está claro.

“Estamos seguros de que la NASA quiere y necesita esta capacidad y nos estamos adelantando”, dijo el portavoz de Lockheed, Gary Napier.

La NASA suspendió recientemente el trabajo en un contrato de sistema de aterrizaje humano que había otorgado a Elon Musk después de que otros dos postores, incluido Blue Origin de Jeff Bezos, presentaran formalmente protestas sobre el proceso.

La agencia espacial estadounidense quiere que sus próximas misiones de astronautas se realicen en el Polo Sur de la Luna, que se cree que contiene hielo subterráneo. Un foro de la NASA en febrero de 2020 sobre un futuro rover atrajo a una amplia gama de asistentes corporativos, incluidos SpaceX, Blue Origin, Airbus SE, Boeing Co. y Northrop Grumman Corp.

