Garzón critica a LaLiga por recurrir la ley que limita la publicidad del juego

El ministro de Consumo, Alberto Garzón. EFE/Kiko Huesca/Archivo

Madrid, 26 may (EFE).- El ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha criticado este miércoles la actitud de LaLiga por haber recurrido, tal y como ha asegurado, la nueva normativa sobre publicidad de casas de apuestas, que en septiembre impedirá a futbolistas y equipos lucir anuncios de ellas.

En su cuenta de Twitter, Garzón avanza que LaLiga ha recurrido el real decreto que limita la publicidad del juego online que fue aprobado el pasado mes de noviembre y que ha ido entrando en vigor de forma escalonada, con un período transitorio de hasta diez meses.

"Anteponen sus beneficios a la protección de millones de jóvenes de todo el país. Nos tendrán enfrente #JuegoLimpio", dice Garzón en un tuit.

Desde la aprobación del real decreto ya no se permitió rubricar nuevos contratos de publicidad que fueran en contra de la norma y desde el pasado mes de abril ya no podían aparecer personas populares y de notoriedad pública publicitando y animando a participar en distintos juegos.

A partir de este mes de mayo están prohibidos los bonos promocionales para captar a nuevos clientes, que estaban usando muchas casas de apuestas y casinos online para dar a conocer las páginas relacionadas con el juego a los usuarios aún no registrados.

En estos momentos, solo se pueden ofrecer a clientes que están registrados por las empresas del sector.

Y también a partir de este mes queda prohibida la publicidad del juego por internet y el correo electrónico, salvo que exista el consentimiento expreso de la persona interesada, que no debe ser alguien con problemas con esta actividad.

A partir del 1 de septiembre ya no se podrán emitir más anuncios sobre el juego online en ningún medio de comunicación, con la excepción de una franja horaria, de una a cinco de la madrugada, y además se darán por concluidos todo tipo de patrocinio deportivo que tuviera como fondo a un operador del juego.