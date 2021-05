Gardner, Fernández y Acosta "a triunfar" en Mugello

El piloto italiano de Moto3 Romano Fenati (i), del equipo Sterilgarda Max Racing Team, y el español Pedro Acosta (d), de Red Bull KTM Ajo, toman la curva durante el Gran Premio Red Bull de España que se disputó en el Circuito Ángel Nieto de Jerez de la Frontera (Cádiz). EFE/Julio Muñoz/Archivo

Madrid, 26 may (EFE).- El australiano Remy Gardner (Kalex) y los españoles Raúl Fernández (Kalex) y Pedro Acosta (KTM) son los pilotos con más posibilidades de triunfar este fin de semana en el Gran Premio de Italia de sus respectivas categorías, que se va a disputar en el circuito de Mugello.

Gardner es líder en la categoría intermedia con apenas un punto sobre su propio compañero de equipo, Raúl Fernández, y mientras el primero no ha conseguido todavía ninguna victoria, pero sí una gran regularidad al puntuar siempre entre los cuatro primeros, el segundo ya suma dos triunfos, con dos quintos puestos como peores resultados.

La diferencia entre ambos resulta exigua, pero Remy Gardner en un piloto "curtido" ya en la categoría, mientras que Raúl Fernández es "rookie" en la misma y, como debutante, está sorprendiendo y mucho por su alto nivel de pilotaje casi desde la primera carrera.

Ellos deben de ser dos de los principales referentes en Moto2, en donde tanto el italiano Marco Bezzecchi (Kalex) como el británico Sam Lowes (Kalex), necesitan dar otro paso adelante para no quedarse descolgado de la lucha por el título mundial.

El transalpino ha mostrado una gran regularidad, puntuando en todas las carreras disputadas hasta la fecha, no así Sam Lowes, el eterno aspirante al título, que suma dos victorias y un tercero, pero también sendas caídas en Portugal y Francia, un hecho diferencial que debe cambiar si no quiere quedarse descolgado de la pelea por el campeonato.

Como ellos, hay una serie de pilotos que todavía se encuentran en disposición de aspirar a todo, como es el caso del italiano Fabio di Giannantonio (Kalex), el estadounidense Joe Roberts (Kalex) o los españoles Arón Canet (Boscoscuro), Xavier Vierge (Kalex), Augusto Fernández (Kalex) o Jorge Navarro (Boscoscuro).

Di Gianantonio ya sabe lo que es ganar pues lo hizo en el circuito "Ángel Nieto" de Jerez de la Frontera, pero junto a ese triunfo y el podio de Catar, acumula resultados más discretos en la segunda cita de Losail o en Portugal y Francia.

El español Pedro Acosta lo tiene mucho más claro en Moto3, categoría en la que suma ya tres victorias, todas ellas consecutivas, y aunque en la última cita de Francia, un circuito, el de Le Mans, en el que no había rodado nunca, acabó octavo, salió más reforzado en la tabla de puntos al "sucumbir" a los problemas sus rivales más directos.

En Francia logró la victoria otro español, Sergio García, al manillar de una Gasgas del equipo de Jorge Martínez "Aspar", lo que le encaramó hasta la segunda posición del campeonato, y aunque Pedro Acosta acabó octavo, la ventaja de 51 puntos con la que llegó a Le Mans se incrementó hasta los 54. Todo un rédito que debiera saber aprovechar ahora en Mugello.

Aunque no es un piloto de grandes resultados a una vuelta, Pedro Acosta sabe recuperar en carrera lo que no ha logrado en los entrenamientos y en Mugello, un circuito en el que en la más pequeña de las categorías se suele resolver el vencedor en la última vuelta y por rebufos en la larga recta del trazado toscano, todo apunta a un nuevo final "de infarto".

En Mugello, los rivales del líder del mundial deben ser los pilotos españoles y la amplia representación italiana, que como siempre buscará ser "profeta en su tierra".

A los nombres de Pedro Acosta y Sergio García se pueden unir los de Jaume Masiá (KTM), Jeremy Alcoba (Honda) e Izan Guevara (Gasgas), el del hispano argentino Gabrier Rodrigo (Honda) o los italianos Andrea Migno (Honda), Romano Fenati (Husqvarna), Niccolo Antonelli (KTM).

Sin olvidar a otro de los aspirantes "de siempre" al título, esta temporada con mayor experiencia, como el surafricano Darryn Binder (Honda) o el japonés Ayumu Sasaki (KTM).

Juan Antonio Lladós