Fútbol/Liga Europa.- Parejo: "Era hacer historia, qué mejor manera que tras 11 penaltis"

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)



El centrocampista del Villarreal Dani Parejo celebró el título de la Liga Europa para el cuadro amarillo, "una familia" que se merecía estrenar su palmarés, tras una final doblemente histórica por la tanda de penaltis ante el Manchester United.



"Hemos hecho una temporada dura, larga, hoy era hacer historia, qué mejor manera que después de 11 penaltis, no tiene palabras este equipo", dijo en declaraciones a Movistar Plus, tras la final en el Arena Gdansk.



Parejo se acordó del presidente Fernando Roig, quien no pudo asistir al partido por el protocolo de la UEFA ante el coronavirus. "El presidente que no ha podido estar, lo primero es la salud, esto se lo merece, ha peleado 23 años por esto. Se lo quiero dedicar a él", afirmó.



"Ha sido un partido muy duro, hemos sufrido mucho, hemos manejado bien el partido, la tanda de penaltis ha sido increíble, no es suerte, hemos metido todos los goles, hasta el portero", añadió, con dedicatoria para su familia.



"No habíamos ensayado, cuando nos hemos juntado todos hemos dicho que íbamos a ganar, porque somos una familia, merecíamos ganar, vamos a jugar la Champions, es increíble", terminó.