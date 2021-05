Fútbol/Liga Europa.- Albiol: "Desde infantil no tiraba un penalti"

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)



El central del Villarreal Raúl Albiol reconoció una "sensación increíble" por lograr el primer título de la historia del club amarillo, después de 22 penaltis, incluido el suyo, que no "tiraba desde infantil".



"Es increíble, es una sensación enorme, después de 23 años que consiga el club su primer título. Hemos sufrido, la tanda ha sido muy larga", afirmó en declaraciones a Movistar Plus, recogidas por Europa Press.



Albiol se quedó con esa tanda eterna, en la que Rulli detuvo el 22º penalti a David de Gea. "Desde infantil que no tiraba un penalti. Me ha tocado tirar. Estamos felices, es un sueño", dijo.



"Es increíble que hayamos metido todos los penaltis, si lo llegamos a saber hubiéramos firmado los penaltis antes. Enfrentarse a un gigante como el United y ganar un título, jugar la Champions, la Supercopa, es un premio muy grande, es una ilusión para disfrutar", finalizó.