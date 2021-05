Fútbol.- Mandi se despide del Betis tras cinco temporadas

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)



El jugador franco-argelino Aissa Mandi se ha despedido este miércoles del Real Betis Balompié, el club que ha sido su casa durante las últimas cinco temporadas, sin aclarar su futuro, aunque todo apunta a una posible llegada al Villarreal.



"Ha llegado el momento de despedirme de la que ha sido mi casa durante cinco años. Tengo un sentimiento contradictorio, a la vez de alegría y de tristeza", escribió Mandi, que intentó "explicarlo" mediante una carta en la que deja claras sus "necesidades de cambio" en su "vida".



Además, el central africano destacó "las ganas de un nuevo desafío y las ganas de ver otros lugares". "Ha sido una de las decisiones más difíciles que he tenido que tomar en mi vida. Echaré de menos cada momento, pero me voy sin arrepentimiento y con la conciencia tranquila de haber dado todo por este escudo", indicó.



Mandi se marcha "agradecido" al presidente Ángel Haro, y a la directiva, así como a "una afición cariñosa, exigente, fiel y pasional, la del Real Betis Balompié". "He dado todo por ustedes y me habéis devuelto el cariño. Nunca lo olvidaré. Estaréis conmigo siempre y sé que nos volveremos a encontrar", subrayó.



"Espero que recordéis esta historia común y entendáis que para mí comienza una nueva aventura. Llegué siendo un niño y me voy como un hombre", sentenció Mandi, que deseó lo mejor a su ya ex equipo en la aventura europea que afrontarán la próxima temporada en el Villamarín.



El club sevillano también agradeció la "profesionalidad, dedicación y entrega" de Mandi, que deja el Betis después de haber disputado un total de 176 partidos siendo el segundo extranjero que más encuentros ha disputado por detrás del brasileño Denilson.