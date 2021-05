Fútbol.- Kroos: "Si Zidane hubiera decidido marcharse, me lo habría contado"

BERLÍN, 26 (STATS Perform/dpa/EP)



El centrocampista del Real Madrid Toni Kroos ha asegurado este miércoles que si su entrenador, Zinédine Zidane, "hubiera decidido marcharse" del club blanco, se lo "habría contado", negando que el técnico francés haya transmitido a la plantilla su adiós de cara a la próxima temporada.



Kroos ha desmentido que Zidane se despidiese de la plantilla y -ni mucho menos- que confirmase su adiós tras el empate (2-2) con el Sevilla el pasado 9 de mayo, según recogían varias informaciones. El jugador alemán calificó esos rumores como una "mentira descarada".



"Se ha dicho en todas partes, incluso en Alemania, que ya anunció su salida al equipo", dijo Kroos en el podcast 'Einfach mal Luppen'. "Es una mentira descarada. Zizou y yo tenemos una buena relación. Sin duda alguna me lo habría dicho (si hubiera decidido marcharse", indicó.



"No puedo confirmarlo y no sé cómo terminará esto, pero puedo decir que siempre es divertido trabajar con él", añadió Kroos sobre Zidane, que desveló el pasado sábado tras la victoria ante el Villarreal en la última jornada de Liga que debe mantener conversaciones con el club.



Kroos, que acaba de completar su séptima temporada con el Madrid, confía en que su equipo se recuperará en la campaña 2021-22. "Una temporada sin título nunca es buena para el Real Madrid. Pero no mucha gente hacia el comienzo de la temporada hubiera esperado que llegáramos a una semifinal europea", agregó.



"También luchamos por el título hasta el último día. No fue una buena temporada, pero al menos estuvimos allí compitiendo. Por supuesto, hay muchas preguntas sobre cómo se desempeñará el Madrid la próxima temporada. Pero de una cosa estoy seguro: el Madrid volverá a pelear, lo puedo garantizar", destacó el germano, que tiene contrato con los merengues hasta junio de 2023.



"Regresaremos el año que viene y lucharemos por todo. De eso no tengo ninguna duda. La experiencia de estar aquí siete años me lo dice", finalizó Kroos.