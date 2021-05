Evacuadas 400 personas de los Uffizi de Florencia por un escape de humo

EFE/EPA/CLAUDIO GIOVANNINI/Archivo

Roma, 26 may (EFE).- Unas 400 personas fueron evacuadas hoy de la Galería de los Uffizi de Florencia (centro de Italia) a causa de un escape de humo, aunque los bomberos ya han solucionado el problema y la actividad se ha retomado con normalidad, informaron a Efe fuentes del museo.

La "rápida intervención" de los bomberos arregló la incidencia, provocada por la avería de una caldera y que no causó ningún daño a las personas que se encontraban en ese momento en el museo ni tampoco a las instalaciones, añadieron las fuentes.

Las 400 personas desalojadas, entre visitantes y personal, fueron evacuadas del museo "en cuatro minutos" y 15 minutos después, durante los cuales los bomberos efectuaron los controles pertinentes, los visitantes pudieron continuar con su visita a los Uffizi, uno de los museos más importantes de Italia.

A pesar del momento de "miedo" que provocó entre los visitantes la fuga de humo en un conducto del ala de poniente del museo por la avería en una caldera, el museo destacó que se siguieron todos los protocolos de seguridad sin ningún problema.

Se ha tratado de una anomalía "del todo natural" que no provocó ningún riesgo de incendio, añadieron las fuentes.

Los Uffizi de Florencia, el museo más visitado después de los Muesos Vaticanos, han reabierto por última vez durante la pandemia este mes de mayo y en la primera semana recibieron a 21.000 visitantes, dijo entonces a Efe su director, Eike Schmidt.