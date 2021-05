Erdogan promete juzgar a mafioso que acusa al Gobierno de vínculo con narcos

EFE/EPA/STR/Archivo

Ankara, 26 may (EFE).- El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, respaldó este miércoles al ministro del Interior, Süleyman Soylu, y prometió juzgar al 'capo' mafioso -prófugo en el extranjero- que lleva semanas acusando al ministro de conexiones con el crimen organizado.

"Sabemos que detrás de los ataques a nuestro ministro del Interior, Süleyman Soylu, están quienes parecen descontentos con la paz y seguridad en nuestro país. Estamos y estaremos con el ministro en la lucha contra el crimen organizado, al igual que contra el terrorismo", dijo Erdogan en un discurso en el Parlamento de Ankara, transmitido en directo por la cadena CNNTürk.

Son las primeras declaraciones del presidente turco sobre los vídeos acusatorios del capo Sedat Peker, que llevan desde hace semanas protagonizando el debate político en Turquía e incluso han llevado a especulaciones sobre fisuras en el interior del AKP, el partido islamista fundado y dirigido por Erdogan.

Peker, condenado a 14 años de cárcel y actualmente en paradero desconocido en el extranjero, asegura en sus vídeos, seguidos por decenas de millones de personas en las redes sociales, que Soylu protege una red de narcotráfico de cocaína colombiana, encabezada por Erkan Yildirim, hijo del ex primer ministro Binali Yildirim.

Erdogan subrayó que "el verdadero objetivo es Binali Yildirim, a través de su hijo" y acusó a la oposición de querer aprovecharse políticamente del asunto.

"Seguiremos a los miembros de las bandas criminales huyan adónde huyan. Los traeremos a Turquía para juzgarlos, al igual que hicimos con los gülenistas", dijo Erdogan en una aparente alusión a la práctica turca de secuestrar a personas exiliadas cuya extradición legal no es fácil de conseguir.

"Ninguna acusación quedará en pie. La Justicia investigará todo y desmontará todas las mentiras y calumnias", agregó el presidente.

Subrayó que en los 19 años que lleva gobernando, ha acabado con "los padrinos que antes se pavoneaban en Turquía" y que su gobierno lucha con firmeza contra el narcotráfico.