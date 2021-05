El yuan chino, en máximos de los últimos tres años frente al dólar

Varios billetes de 100 yuanes en Pekín, China. EFE/WU HONG/Archivo

Shanghái (China), 26 may (EFE).- La divisa nacional china, el yuan, se negocia hoy a su máximo valor frente al dólar desde mayo de 2018, con su tasa 'offshore' -la negociada en mercados internacionales como Hong Kong- alcanzando las 6,385 unidades por dólar hacia las 15.40 hora local (07.40 GMT).

Por su parte, la tasa oficial que el Banco Popular de China (BPC, central) fija cada día se situó en 6,4099 yuanes por dólar y siguió esa misma tendencia alcista.

Analistas citados por el portal de noticias económicas Caixin apuntan a la debilidad del índice dólar como causante de la situación, que provocó que las Bolsas de Shanghái y Shenzhen registraran ayer sus mayores volúmenes de negocio en casi tres meses.

El canal de inversión que permite operar valores de los mercados chinos a través de Hong Kong rompió ayer su récord histórico, con un influjo neto de hasta 21.720 millones de yuanes (3.397 millones de dólares, 2.774 millones de euros) durante la jornada.

La prensa oficial china cita a expertos que señalan que los inversores extranjeros han visto las acciones chinas como un "amortiguador" frente a las "debilidades" de otras divisas, en referencia, precisamente, al dólar.

Dong Shaopeng, investigador de la pequinesa Universidad del Pueblo, asegura que las acciones en los mercados estadounidenses sufren una "sobrecompra" y que estos se encuentran cerca de una fase de corrección que también afectaría, "inevitablemente", a las bolsas chinas.

Sin embargo, el experto defiende que el efecto sobre las conocidas como 'acciones de tipo A' -las de compañías chinas que son negociadas en Shanghái o Shenzhen- no será "grave".

Pese al efecto positivo sobre las bolsas chinas, los analistas chinos creen que la tendencia alcista del yuan frente al dólar no se mantendrá, ya que un renminbi (nombre oficial de la divisa china) excesivamente reforzado lastraría la competitividad de las exportaciones chinas, que siguen suponiendo un importante motor para la economía nacional.

La semana pasada, el vicegobernador del BPC, Liu Guoqiang, quiso calmar las aguas y aseguró que las fluctuaciones "en ambas direcciones" del yuan se han convertido en "la normalidad", defendiendo el papel de las fuerzas del mercado en los tipos de cambio.

En su opinión, los tipos de cambio del yuan se han mantenido desde principios de año "estables" y en un "nivel de equilibrio y adaptación".