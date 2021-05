El "Tata" Martino libera a Raúl Jiménez de la selección para que se recupere

Imagen de archivo del delantero mexicano, Raúl Jiménez. EFE/Archivo

México, 25 may (EFE).- El delantero Raúl Jiménez, del Wolverhampton Wanderers no será convocado por el seleccionador Gerardo "Tata" Martino para los compromisos de México en el próximo verano, para dar prioridad a la recuperación del jugador.

"De común acuerdo con el club Wolverhampton Wanderers y priorizando su recuperación, el delantero mexicano no será considerado para la actividad de la Selección Nacional de México en este verano", explicó una nota de la Federación Mexicana de Fútbol, circulada este martes a los medios.

Jiménez fue campeón olímpico con México en Londres 2012 y después de eso formó parte de la selección mexicana en los Mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018 y se consolidó como una de las figuras principales del tri.

En noviembre pasado el jugador sufrió fractura del cráneo en un choque con David Luiz en un partido de su equipo con el Arsenal, y fue sometido a una cirugía, de la cual se ha recuperado bien y, según los cálculos del cuerpo médico de su equipo, podría regresar a las canchas para la próxima temporada.

"Su fractura de cráneo ha sanado bien. Llevará un casco que le protegerá la zona de la lesión durante el resto de su carrera, pero podrá seguir jugando con esta protección", dijo la semana pasada el médico del Wolves, Matt Perry.

Según reportes de los doctores, el goleador de 30 años no ha mostrado secuelas y solo necesita unas semanas más de recuperación para volver a jugar sin limitaciones, lo cual ha entendido Martino, que prefiere no apurar su regreso al tri.

Jiménez era mencionado como posible refuerzo de México para los Juegos Olímpicos de Tokio, en los que México aspira a entrar en la lucha por las medallas, pero al no ser considerado queda descartado para esa justa, para la Liga de las Naciones de Concacaf de junio y para la Copa de Oro de julio.

Aunque todo depende de la recuperación, Jiménez podría reaparecer con la selección en la parte final del año en la eliminatoria de la Concacaf para la Copa Mundial de Catar 2022.