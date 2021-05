El pateador Vinatieri, líder de la NFL, se retira tras 24 temporadas activo

Fotografía de archivo del jugador de los Colts, Adam Vinatieri. EFE/Rhona Wise/Archivo

Houston (EE.UU.), 26 may (EFE).- El pateador Adam Vinatieri, líder anotador de todos los tiempos en la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL), anunció este miércoles en el programa radiofónico "Pat McAfee Show" que se retira después de 24 temporadas.

"Para el viernes, si llega el papeleo, lo escucharás aquí primero", le dijo Vinatieri a McAfee, su amigo y excompañero de equipo de los Indianapolis Colts.

Vinatieri, de 48 años, el único jugador aun activo del último milenio, tres veces seleccionado al Pro Bowl y en tres ocasiones como All-Pro del primer equipo, anotó 2.673 puntos para los New England Patriots e Indianápolis, donde jugó sus últimas 14 temporadas.

Hizo 29 tiros ganadores en su carrera, tres de ellos con los Patriots de 1996 a 2005, incluido un juego ganador en condiciones de ventisca contra Oakland Raiders en los playoff de la Conferencia Americana (AFC) de 2001 y goles de campo ganadores del partido en los Super Bowl XXXVI y XXXVIII.

Ningún pateador tiene más anillos de Super Bowl que los cuatro de Vinatieri: tres con los Patriots y uno con los Colts.

El excompañero de equipo de los Colts, Reggie Wayne, fue uno de los que rindieron homenaje a Vinatieri en las redes sociales, y tuiteó: "Fue un placer sentarse y ver #greatness durante muchos años".

Vinatieri no jugó la temporada pasada después de una decepcionante del 2019. Fue colocado en la lista de reservas de lesionados en diciembre de 2019 después de una lesión de rodilla de toda la competición que comenzó en el campo de entrenamiento.

Los Colts se quedaron con Vinatieri a pesar de que hizo un 68 % de sus intentos de gol de campo, el mínimo de su carrera. Falló un total de 14 tiros: ocho goles de campo y seis puntos extra, y dos de sus fallos le costaron al equipo victorias contra Los Angeles Chargers y Pittsburgh Steelers.

También tuvo tres patadas bloqueadas en 2019, incluida una que fue devuelta 63 yardas para un touchdown contra los Tennessee Titans en la Semana 13.