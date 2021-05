El Parlamento de Honduras aprueba una nueva Ley Electoral que cuestiona la oposición

Vista general del Parlamento hondureño en Tegucigalpa (Honduras). EFE/Gustavo Amador/Archivo

Tegucigalpa, 25 may (EFE).- El Parlamento de Honduras aprobó este martes la nueva Ley Electoral, un proyecto que la clase política demoró durante varios años, pese a múltiples recomendaciones de diversos sectores del país y organismo internacionales.

La nueva norma, que deberá ser promulgada este miércoles, un día antes de la convocatoria que hará el jueves el Consejo Nacional Electoral (CNE) para las elecciones generales del 28 de noviembre, con la participación de catorce partidos, de los que tres son los mayoritarios.

Los partidos con mayor representación en el Parlamento y que el 14 de marzo celebraron elecciones internas y primarias son el Nacional, en el poder; Libertad y Refundación (Libre, primera fuerza de oposición) y Liberal.

A favor de la ley votaron 104 diputados de los 128 que integran el Parlamento, seis lo hicieron en contra, tres se abstuvieron y quince no comparecieron a la sesión virtual.

El presidente del poder Legislativo, Mauricio Oliva, dijo a periodistas que cuando los políticos logran "consensos por mayoría significa que corregimos y avanzamos como democracia, sociedad y país".

Oliva agradeció a los diputados que apoyaron la iniciativa y a los que votaron en contra, porque con eso "le dieron balance a la democracia".

Además, destacó el acompañamiento de países cooperantes y entes como la Organización de Estados Americanos (OEA), reconociendo a la vez que "queda mucho por hacer" en lo que respecta al CNE para que pueda aplicar la ley en toda su dimensión y el respaldo económico para que disponga de la tecnología para la transmisión creíble de los resultados electorales.

NO A LA SEGUNDA VUELTA ELECTORAL

Una de las aspiraciones de muchos hondureños, la segunda vuelta electoral ante los gobiernos con poco respaldo popular que han surgido en los últimos 20 años, no fue aprobada en la nueva ley, ni la ciudanización de las mesas, ni el voto electoral para garantizar la transparencia en las elecciones generales de noviembre.

Así lo dijo a Efe la diputada y candidata presidencial Doris Gutiérrez, del minoritario Partido Innovación y Unidad-Socialdemócrata (Pinu-Sd).

Agregó que la bancada de su partido "votó en contra porque es una ley excluyente, inconstitucional porque violenta los derechos de todos los partidos de tener igualdad de oportunidades en relación a los mayoritarios, aunque no tengan un gran caudal electoral".

"Esa ley no es una respuesta a las aspiraciones del pueblo hondureño, porque no lleva la segunda vuelta, ni la ciudanización de las mesas, ni el voto electrónico, un mecanismo para realmente garantizar que el 28 de noviembre habrá una elección transparente", enfatizó Gutiérrez, la segunda mujer que competirá como candidata presidencial en los comicios de noviembre.

La otra candidata, por el partido Libre, es Xiomara Castro, esposa del expresidente Manuel Zelaya, derrocado en junio de 2009.

En opinión de Gutiérrez, la nueva ley "lleva una concentración de poder de tres partidos, a tal grado que ellos van a controlar prácticamente todas las mesas electorales".

En el caso de los once partidos minoritarios, participarán en las mesas electorales de una forma aleatoria, agregó.

Eso significa, por ejemplo, según Gutiérrez, que mientras los tres partidos mayoritarios tengan representación en quince mesas electorales, los minoritarios contarán solo con una.

Gutiérrez dijo que de la nueva ley rescata que por lo menos hay un enfoque de género y que no habrá supuestamente un mercado de credenciales para los integrantes de las mesas, como se hacía antes, como parte de las irregularidades en los procesos electorales hondureños, muchos de ellos salpicados por denuncias de fraude.