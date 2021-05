El Congreso de Guatemala difama en secreto a diputados opositores y al ombudsman

En la imagen, el procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, Jordán Rodas. EFE/Esteban Biba/Archivo

Ciudad de Guatemala, 26 may (EFE).- El Congreso de Guatemala difamó con material audiovisual institucional a diputados opositores y al ombudsman, Jordán Rodas, en una "campaña de desprestigio", según confirmaron este miércoles varias fuentes.

El descubrimiento de la supuesta difamación por parte del Congreso, originada de una investigación periodística divulgada hace una semana, fue ratificado este miércoles por la agrupación política Semilla, compuesta por 7 legisladores y nacida de la lucha anticorrupción en el país centroamericano en 2015.

Los diputados de Semilla reprodujeron en una audiencia en el Congreso un audio en el que se escucha a la directora de Comunicación del Organismo Legislativo, Joselyn Mérida, ordenar a su equipo la producción de un vídeo con el objetivo de "hacer ver político" al titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), Jordán Rodas, y "demostrar que él ha estado haciendo un trabajo político desde la PDH".

Mérida indicó que no se podía referir al respecto debido a que al hacerlo “pone en riesgo la diplomacia y la seguridad nacional del país “.

En la misma citación, el congresista Samuel Pérez, secretario general de Semilla, aseguró que la funcionaria es "directora de un netcenter (grupo de difamación en redes sociales)", por haber ordenado la realización de una "campaña de desprestigio" en contra de opositores y del ombudsman.

Además, Semilla compartió una imagen de un mensaje de texto en el que supuestamente Mérida le pedía a un subalterno incluir la foto del perfil de Rodas y del congresista Pérez "mostrando que son similares y que están haciendo política con las convocatorias a la plaza (para manifestarse)".

EN INFORME A LA OEA

La comunicadora aseguró que la voz del audio reproducido es suya, pero indicó que el mensaje de texto fue "editado".

Además, Mérida reconoció que el video fue incluido en un informe que le fue solicitado a ella por la Junta Directiva del Parlamento, presidida por el congresista Allan Rodríguez, del partido Vamos, que llevó en 2019 a la Presidencia de Guatemala al exdirector del Sistema Penitenciario Alejandro Giammattei.

"El informe se solicitó en Junta Directiva para ser entregado a la delegación de la OEA (Organización de Estados Americanos) que vino en noviembre. Fue la comisión permanente (del Parlamento)" la que solicitó el informe, precisó Mérida.

La misión de la OEA a la que se refiere Mérida fue enviada en noviembre pasado a Guatemala por el secretario de la entidad regional, Luis Almagro, en respuesta a la carta democrática invocada por Giammattei, tras las manifestaciones en su contra del 21 y 28 de noviembre pasado que ocasionaron una crisis gubernamental.

"Correcto, es mi voz, sin embargo no es una campaña de desprestigio. Quisiera que me dijeran dónde está la campaña de desprestigio publicada. Creo que una campaña se divulga a través de medios de comunicación", respondió Mérida durante la citación.

El jefe de bancada de Semilla, Bernardo Arévalo, respondió que Mérida "está dando instrucciones de producción para crear una narrativa en donde usted está determinando que su objetivo es hacer ver que (el ombudsman) está haciendo campaña electoral. Está construyendo una narrativa, no es un reporte de hechos".

Finalmente, la funcionaria se negó a "hablar de un tema que ya se encuentra en investigación del Ministerio Público (Fiscalía) y del cual puedo caer en error. No voy a obstaculizar a la justicia tampoco hablando de ese tema".

ESTRATEGIA DE DIFAMACIÓN

La denuncia de la supuesta estrategia del Congreso para atacar opositores y funcionarios "incómodos" fue divulgada por los medios de investigación periodística independientes Vox Populi y Artículo 35 el pasado 20 de mayo.

Las manifestaciones de noviembre de 2020 se originaron por la aprobación de un polémico presupuesto estatal por parte del Congreso y culminaron con la quema de un sector de las instalaciones del Organismo Legislativo en Ciudad de Guatemala a manos de protestantes encapuchados.

Un día antes de la quema del Congreso, el vicepresidente del país, Guillermo Castillo, en un hecho inusitado instaba públicamente al presidente Giammattei a renunciar en conjunto dado el "fracaso" de su Gobierno a menos de un año de haber tomado posesión.

Tras reunirse con diversos sectores, incluida la Junta Directiva del Parlamento, la OEA recomendó a Guatemala garantizar el derecho a la protesta social, redoblar los esfuerzos para eliminar la impunidad, y transparentar asuntos públicos, entre otras sugerencias.