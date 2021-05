El ciclón "muy severo" Yaas inicia su entrada en la India

EFE/EPA/PIYAL ADHIKARY

Nueva Delhi/Dacca, 26 may (EFE).- El ciclón "muy severo" Yaas comenzó durante la mañana de este miércoles a penetrar en la costa oriental india con vientos de entre 130-140 kilómetros/hora, tras la evacuación en la región de más de un millón de personas.

El Departamento de Meteorología Indio (IMD) informó en uno de sus últimos boletines de que el ciclón "muy severo" Yaas inició el proceso de entrada por el estado costero de Odisha hacia las 8.30 horas (3.00 GMT) y se espera que "le lleve unas tres horas completar" el proceso.

Con vientos de entre 130-140 km/h y rachas de 155 km/h, el ciclón cruzará el norte de Odisha y la costa del vecino estado de Bengala hacia el mediodía, e irá acompañado en algunas zonas de fuertes lluvias, aumentando el peligro de inundaciones.

Las autoridades de estos dos estados trasladaron a cientos de refugios establecidos a 1,1 millones de personas en Bengala y a unas 200.000 en Odisha para minimizar al máximo las posibles víctimas por el ciclón.

Por su parte, en el vecino Bangladesh el impacto del ciclón se espera mucho menor, por lo que en un principio no se produjeron evacuaciones.

"Estábamos listos para las evacuaciones, pero no ha sido necesario", afirmó hoy a Efe el director de operaciones del Programa de Preparación para Ciclones de Bangladesh, Nur Islam Khan.

Abdullah Sadid, un alto funcionario del distrito de Patuakhali, en el sur de Bangladesh, dijo a Efe que "muchas áreas se inundaron debido a la marejada, sin otros daños. Hay viento pero todo lo demás parece normal", concluyó.

Yaas llega poco más de una semana después de que el ciclón Tauktae dejase al menos 145 muertos en el oeste de la India, un país que continúa registrando elevados números de fallecimientos a causa del coronavirus, con más de 4.000 en la última jornada.

La Bahía de Bengala suele sufrir el paso de ciclones que suelen ocurrir entre abril y mayo, y octubre y noviembre. En mayo de 2020, el súper ciclón Amphan dejó más de un centenar de fallecidos entre ambos países, en uno de los peores incidentes de este tipo en años.

Sin embargo, apoyados al minuto por los satélites meteorológicos indios, la India y Bangladesh lograron evacuar entonces a tiempo a cerca de tres millones de personas, evitando así catástrofes como la de 1999, cuando un ciclón similar golpeó Odisha y dejó más de 9.000 muertos.