El abogado de la UE acusa a AstraZeneca de "ni siquiera intentar" cumplir el contrato

Por Francesco Guarascio

BRUSELAS, 26 may (Reuters) - Un abogado de la Unión Europea acusó el miércoles a AstraZeneca de no haber intentado ni siquiera respetar su contrato con el bloque de los 27 para el suministro de vacunas de COVID-19 y de no haberle advertido a tiempo de los grandes recortes en las entregas.

La UE llevó a la empresa anglosueca a los tribunales en abril después de que la farmacéutica dijera que solo entregaría 100 millones de dosis de su vacuna para finales de junio, en lugar de los 300 millones previstos en el contrato de suministro. La UE quiere que la empresa entregue al menos 120 millones de vacunas para finales de junio. "AstraZeneca ni siquiera intentó respetar el contrato", dijo el abogado de la UE, Rafael Jafferali, ante un tribunal de Bruselas en la primera vista sobre el fondo del asunto judicial.

El abogado de AstraZeneca hablará ante el tribunal este mismo miércoles. La empresa ha dicho repetidamente que el contrato no era vinculante, ya que en dicho texto solo se comprometía a hacer "los mejores esfuerzos razonables" para suministrar las dosis.

Jafferali dijo que ese principio no se había respetado porque la farmacéutica no había entregado al bloque los 50 millones de dosis producidas en las fábricas que figuran en el contrato como proveedores de la UE, incluidos 39 millones de dosis fabricadas en Reino Unido.

La empresa ha dicho que las dosis producidas en Reino Unido estaban reservadas en virtud de un contrato que el Gobierno británico firmó con la Universidad de Oxford, que desarrolló la vacuna.

Jafferali dijo que AstraZeneca se había comprometido en el contrato con la UE a no tener otras obligaciones que le impidieran cumplir los términos del acuerdo.

El abogado también dijo que AstraZeneca no había comunicado a la UE de manera oportuna la magnitud de sus problemas de producción porque lanzó repetidamente mensajes, incluso públicamente, de que era capaz de cumplir sus objetivos, antes de admitir finalmente que había grandes déficits.

La empresa había advertido a la UE en diciembre de los problemas de producción problemas de producción, pero no comunicó hasta finales de enero, justo antes del inicio de las entregas, un recorte mucho mayor del previsto inicialmente para el primer trimestre.

(Reporte de Francesco Guarascio @fraguarascio Edición de John Chalmers, Kirsten Donovan, traducido por Tomás Cobos)