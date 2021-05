El 89 % de los homicidios en Guatemala durante 2020 quedaron en la impunidad

Guatemala es, según diversos índices de organismos internacionales, uno de los 15 países más violentos del mundo y solo en la última década ha registrado más de 60.000 asesinatos. EFE/Esteban Biba/Archivo

Ciudad de Guatemala, 25 may (EFE).- El 89 por ciento de los homicidios registrados en Guatemala durante 2020 quedó en la impunidad, según un informe divulgado este martes por una organización no gubernamental.

El Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala detalló en una conferencia virtual que la tasa de efectividad para los delitos contra la vida del Ministerio Público (MP, Fiscalía) fue del 11 % en 2020 y del 13 % en cuanto a femicidios.

La organización no gubernamental también aseveró que solamente se resolvió el 4,2 % de los casos denunciados por corrupción y el 4% del delito de violencia contra la mujer. Según información oficial, este último es el crimen más cometido en Guatemala.

Los datos fueron divulgados por el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala como parte de la presentación de la plataforma Mirador Judicial, una herramienta en apoyo a la sociedad para el análisis de datos relacionados con la justicia en el país centroamericano.

Los porcentajes presentados en cuanto a la efectividad del Ministerio Público, ente investigador en Guatemala, son de enero de 2020 al 8 de diciembre del mismo año y "brindados" por la misma entidad.

Guatemala, un país de 16 millones de habitantes, cuenta con 224 agentes de la Policía Nacional Civil por cada 100.000 personas y 4,43 jueces también por cada 100.000 habitantes, de acuerdo con los datos exhibidos por el Mirador Judicial.

La investigación divulgada este martes también determinó que en promedio un procedimiento judicial penal en Guatemala tiene una duración de un año y cuatro meses.

Sin embargo, en ocasiones hay casos que pueden superar el millar de días antes de resolverse, según Elvin Díaz, investigador del Mirador Judicial.

Guatemala es, según diversos índices de organismos internacionales, uno de los 15 países más violentos del mundo y solo en la última década ha registrado más de 60.000 asesinatos.

La nación centroamericana contabilizó en 2020 un total de 3.472 homicidios, incluidos 494 femicidios, la mayoría perpetrados con arma de fuego.