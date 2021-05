Díaz-Canel tacha de "cinismo" que EE.UU. mantenga a Cuba en lista terroristas

El presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel. EFE/ Ernesto Mastrascusa POOL/Archivo

La Habana, 26 may (EFE).- El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, afirmó este miércoles que EE.UU. "actúa con cinismo" al mantener a la isla en la lista de países que no cooperan enteramente con los esfuerzos antiterroristas de Washington.

"El imperio se empeña en asfixiar al pueblo cubano al mantener las 243 medidas de bloqueo impuestas por Trump. Aquí no se rinde nadie", escribió el gobernante en Twitter.

La decisión del Departamento de Estado norteamericano, anunciada la víspera, generó la "sorpresa" e irritación del Gobierno de Cuba.

El expresidente Donald Trump (2017-2021) devolvió a Cuba a esta lista de "no cooperadores" en mayo de 2020 y luego, en enero pasado, la incluyó en la de "patrocinadores" del terrorismo, una de las últimas decisiones que tomó antes de salir de la Casa Blanca.

Washington justificó la medida debido a la permanencia en Cuba de miembros de la guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que llegaron en 2017 para continuar negociaciones de paz con el Gobierno, en principio iniciadas en Ecuador.

Al romperse esos diálogos, el presidente colombiano, Iván Duque, solicitó a Cuba la extradición de los guerrilleros, lo que fue rechazado por La Habana tras asegurar que se violarían los protocolos del diálogo de paz.

La inclusión de Cuba en la lista de países que "no cooperan completamente" con los esfuerzos antiterroristas de EE.UU. representa la prohibición de la venta de armas a las naciones que figuran en ella: Cuba, Venezuela, Irán, Corea del Norte y Siria.

La isla había salido de ambas listas en 2015, durante la etapa de acercamiento impulsada por el entonces presidente Barack Obama (2009-2017), una medida frenada por Trump, quien durante su mandato redobló las sanciones sobre Cuba.