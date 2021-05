Detenido en EE.UU. el exministro de Gobierno de Bolivia por una trama de soborno

El exministro boliviano de Gobierno (Interior) Arturo Murillo. EFE/Stringer/Archivo

Miami, 26 may (EFE).- El exministro boliviano de Gobierno (Interior) Arturo Murillo y su exjefe de gabinete, Sergio Méndez, fueron arrestados junto con tres estadounidenses en Estados Unidos, donde están acusados de soborno y conspiración para cometer lavado de dinero, informó este miércoles el Departamento de Justicia.

Según documentos judiciales, las detenciones en EE.UU. de Murillo, de 57 años, y Méndez, de 51, se produjeron los pasados 21 y 22 de mayo en los estados de Florida y Georgia, y ambos afrontan ahora cargos por su presunta implicación en una trama de soborno y lavado de dinero.

También fueron detenidos los estadounidenses Luis Berkman, de 58 años, Bryan Berkman (36) y Philip Lichtenfeld (48), quienes, según la investigación, pagaron 602.000 dólares en sobornos a funcionarios del Gobierno boliviano en beneficio de Murillo, de Méndez y de otro boliviano funcionario del Gobierno que no fue identificado.

Para promover el esquema de sobornos, que ocurrió entre noviembre de 2019 y abril de 2020, Bryan Berkman, Luis Berkman y Lichtenfeld lavaron los pagos a funcionarios del Gobierno boliviano a través de cuentas bancarias en Florida y Bolivia

Según el comunicado de la Fiscalía, los sobornos se pagaron para que la empresa de Bryan Berkman, con sede en Florida, "obtuviera y mantuviera negocios del Ministerio de Defensa de Bolivia", añade el comunicado.

Se trataba específicamente de un contrato de aproximadamente 5,6 millones de dólares para enviar al país andino gas lacrimógeno y otros equipos no letales.

También los tres estadounidenses organizaron el pago de 582.000 dólares en efectivo para Murillo y Méndez, indica el Departamento de Justicia.

Si son declaradas culpables, estas cinco personas se enfrentan a una pena máxima de 20 años de prisión.

"Un juez de un tribunal de distrito federal determinará cualquier sentencia después de considerar las Pautas de Sentencia de EE.UU. y otros factores legales", detalla el comunicado.

Las detenciones y cargos fueron dadas a conocer hoy por Nicholas L. McQuaid, secretario de justicia auxiliar interino de la División Criminal del Departamento de Justicia estadounidense; Juan Antonio González, fiscal federal interino para el Distrito Sur de Florida, y por el agente especial a cargo del caso, Anthony Salisbury, de la oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) en Miami.

Entretanto, el Gobierno boliviano anunció hoy que pedirá a Estados Unidos la extradición de Murillo y de su exjefe de gabinete.

"Nuestra jurisdicción nos permite realizar este proceso en territorio boliviano. Es por eso que queremos que se juzgue a estos bolivianos en territorio nacional, queremos que estas personas rindan cuentas", expresó en una rueda de prensa este miércoles el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo.