Coronavirus.-Eslovaquia comenzará a administrar la vacuna rusa contra la COVID-19 en junio y sin la aprobación de la EMA

BRATISLAVA, 26 (DPA/EP)



El Gobierno de Eslovaquia ha decidido este miércoles comenzar a administrar la vacuna rusa contra la COVID-19 Sputnik V en junio, a pesar de que la aprobación del fármaco por parte de la Agencia Europea del Medicamento (EMA) aún está pendiente.



"Aún hay un número considerable de ciudadanos que declaran que sólo quieren vacunarse con la Sputnik V", ha justificado el Gobierno eslovaco, que ha subrayado que esta circunstancia no debe ignorarse si la meta es inmunizar a una proporción importante de la población, según informa la agencia de noticias TASR.



El ministro de Salud, Vladimir Lengvarsky, ha recibido una orden formal para comenzar la vacunación contra la COVID-19 con la Sputnik V el 7 de junio, concretamente.



No obstante, el martes, Lengvarsky había criticado que Rusia no haya proporcionado la documentación necesaria para realizar una evaluación final con respecto a la vacuna y recomendó que las autoridades en el país europeo la utilizaran únicamente después de que la EMA le dé luz verde.



Mientras, el ministro de Economía, Richard Sulik, confirmó a la emisora TA3 que se había producido un desacuerdo entre los ministros respecto a la administración de la Sputnik V en Eslovaquia.



El país recibió ya en marzo 200.000 dosis de la vacuna rusa, pero no las ha utilizado hasta el momento precisamente por la falta de autorización de la Unión Europea. Desde junio, se convertirá en el segundo país de la UE en vacunar con el fármaco ruso, junto con Hungría, que lleva usándola meses. Eslovaquia ha contabilizado más de 389.000 casos de COVID-19, incluidas más de 12.300 fallecidos a causa de la enfermedad.