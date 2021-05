Con MGM, Amazon finalmente obtendría el éxito que está buscando

(Bloomberg) -- Cuándo Amazon.com Inc. acordó comprar el estudio de cine MGM el miércoles, los reflectores giraron hacia lo que había sido, en gran medida, un contendiente pasado por alto en las guerras del streaming.

Debido a que muchos de los clientes de video de Amazon obtienen el servicio como un obsequio, pues está incluido en la membresía Prime de envío rápido, la compañía a menudo no es considerada como un gigante del streaming junto con otros como Netflix Inc. y Walt Disney Co.

Sin embargo, en términos de suscriptores, Amazon es el segundo servicio de transmisión bajo demanda más grande del mundo. Prime Video se ubica detrás de Netflix, pero muy por delante de Disney+ y HBO Max de AT&T Inc.

Amazon permite a los clientes comprar Prime Video sin el acuerdo de envío por US$9 al mes, lo que lo coloca en medio del paquete de rivales de transmisión en términos de precio. (La membresía Prime completa cuesta US$13 al mes en EE.UU. o US$119 al año).

Pero a pesar de su tamaño, Amazon solo ha tenido una fracción de los éxitos de Netflix, que ha atraído a suscriptores con programas de moda como “Stranger Things” y “Bridgerton”.

El acuerdo de MGM podría cambiar eso. La adquisición trae consigo más de 4.000 películas y 17.000 programas de televisión, incluidos “Rocky“, “RoboCop“ y “The Handmaid’s Tale”, bajo el control de Amazon.

La idea es minar esa propiedad intelectual para crear nuevos éxitos. Mike Hopkins, vicepresidente sénior de Prime Video y Amazon Studios, dijo que trabajará con MGM para “reimaginar y desarrollar” el material; en otras palabras, buscará series derivadas, reestrenos y secuelas de franquicias como “Tomb Raider” y “The Pink Panther”.

Por ahora, Netflix sigue siendo más grande que Amazon en la llamada cuota de demanda de programación original, una medida de cuánto los espectadores realmente quieren ver esa programación, según Parrot Analytics. Si MGM hubiera hecho “The Handmaid’s Tale” para Amazon, en lugar de Hulu, hubiera sido uno de los mayores éxitos de Amazon, estima la firma.

En Estados Unidos, ocho de las 200 series con mayor demanda desde principios de 2020 pertenecen a MGM, según Parrot Analytics.

La franquicia James Bond de MGM podría ser, en última instancia, el premio más grande. Pero es posible que pase algún tiempo antes de que Prime Video dé sus primeros frutos.

La última película de la serie, “No Time to Die“, todavía está programada para su estreno en cines este año, y no se espera que eso cambie con el acuerdo de Amazon.

