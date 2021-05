Cientos de neoyorquinos marchan para pedir que le retiren fondos a la Policía

Decenas de ciudadanos fueron registrados este martes, durante una marcha en memoria del afroamericano George Floyd al cumplirse un año de su asesinato, en Manhattan (NY, EE.UU.). EFE/Peter Foley

Nueva York, 25 may (EFE).- En el primer aniversario de la muerte del afroamericano George Floyd a manos de un agente en Mineápolis (Minesota), cientos de neoyorquinos se echaron este martes a la calle para pedir que se retiren fondos destinados a la Policía, que consideran sigue aterrorizando a la población no blanca de EE.UU.

"Hace un año, George Floyd fue asesinado por la Policía y la violencia estatal sigue aterrorizando a las comunidades BIPOC (Negros, Indígenas y Personas de Color). Estamos en una lucha para acabar con la violencia policial y proteger a nuestras comunidades", aseguró en las redes sociales la organización proinmigrante Make the Road de Nueva York, que convocó la manifestación.

En la marcha, que partió del Barclays Center de Brooklyn, no solo se recordó a George Floyd, sino que también se pronunciaron repetidamente los nombres de otras personas que perdieron la vida en interacciones con la Policía, como Eric Garner, Allan Feliz, Delwran Small, Antonio Williams, Anthony Baez, Kawasaki Trawick o Saheed Vassell.

Entre los presentes estaban los legisladores estatales Brad Lander y Antonio Reinoso, además de familiares de algunas de las víctimas de la violencia policial, como Samy Feliz, hermano de Allan Feliz, quien murió en 2019 después de que la Policía lo parara en su auto por conducir sin cinturón de seguridad.

"Si el sistema fuera justo, el agente no tendría ya un trabajo. Por eso es por lo que pedimos que se le retiren los fondos a la Policía", dijo Feliz en una intervención durante la manifestación.

Por su parte, el padre de Saheed Vassell, Eric Vassell, subrayó que su hijo fue "asesinado a plena luz del día".

"Los policías que le mataron aun están en el NYPD (el Departamento de Policía de Nueva York). La única manera que hay de reducir esta violencia es responsabilizar a los agentes y reducir el tamaño y el poder de la NYPD", opinó el padre de Eric Vassell, quien falleció también en 2019 al recibir disparos de un agente que confundió un tubo metálico que llevaba en la mano con una pistola.

Junto con los carteles que pedían la retirada de los fondos de la Policía y pedían justicia para la población afroamericana, los asistentes portaban carteles que exigían que el presupuesto de las fuerzas de seguridad se invirtiera, por ejemplo, en los mayores, en la preservación del planeta, o en sanidad

Como Nueva York, decenas de ciudades de EE.UU. recordaron este martes al afroamericano George Floyd, que murió asfixiado por un policía en Mineápolis (Minesota, EE.UU.) justo hoy hace un año, con la promesa pendiente de una reforma policial que elimine la brutalidad contra las minorías raciales del país.