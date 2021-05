Bolivia reporta cien muertes y toca un nuevo récord diario de casos de covid

Una funcionaria de salud vacuna a una persona en un punto de vacunación masiva contra la covid-19 en la Escuela Militar de Ingenieria (EMI) en La Paz (Bolivia). EFE/Martin Alipaz/Archivo

La Paz, 25 may (EFE).- Bolivia reportó este martes 3.179 nuevos contagios de la covid-19, el más alto de toda la pandemia, a lo que se suma un centenar de fallecimientos, la segunda cifra de muertes más elevada y que no ocurría desde septiembre del año pasado.

Según el reporte del Ministerio de Salud, las regiones con más casos fueron Santa Cruz con 1.092, Cochabamba que alcanzó 952, le sigue Tarija con 275 y La Paz que registró 264, mientras que en los restantes cinco departamentos el margen de contagios está entre 25 y 170.

Lo dramático ha sido la cantidad de decesos, que llegó al centenar, algo que no ocurría desde el 2 de septiembre del año pasado cuando se reportaron 102 fallecidos mientras el país atravesaba la desescalada del primer pico de contagios.

La tercera ola, que comenzó a principios de mayo, se presenta como la más intensa, teniendo en cuenta que las variantes brasileña y británica han sido identificadas en el país, según confirmó el Gobierno hace unos días.

Los efectos ya se sienten puesto que los centros de salud de las zonas más afectadas han colapsado, la unidades de terapia intensiva están llenas y el oxígeno medicinal es limitado.

Ante este escenario, algunos Gobiernos regionales se han adelantado a aplicar algunas medidas como cuarentenas rígidas una vez a la semana y restricciones de circulación por las noches que no se cumplen en totalidad.

A parte, la Policía ha recibido la orden del Ejecutivo central de no aplicar ni multas ni detenciones en caso de que se vulneren esas disposiciones de los entes locales.

VACUNACIÓN MÁS AGRESIVA

El Gobierno ha decidido sostener una campaña de vacunación más agresiva y para ello bajó la edad de aplicación de las inmunizaciones de 50 a los 40 años algo que incluye a los operadores de los sindicatos de transportes.

El presidente del país, Luis Arce, anunció esta jornada la llegada a Bolivia de un millón de dosis de la vacuna china Sinopharm para junio, mientras que para este miércoles se ha confirmado la entrega un nuevo lote de vacunas del mecanismo Covax de las Naciones Unidas.

Con la vacunación se han aplicado 1.145.107 primeras dosis y 312.537 de la segunda del tipo Sputnik V, Sinopharm, AstraZeneca y Pfizer, entre una población que supera los 11 millones de habitantes.

No obstante a las cifras que arroja la tercera ola, el Gobierno del país ha vuelto a manifestarse contrario a aplicar medidas drásticas como los confinamientos rígidos bajo el argumento de que ese camino terminaría por socavar la economía del país.

Con el registro de esta jornada, son 14.124 los decesos desde el comienzo de la pandemia en marzo del año pasado y 355.349 los casos confirmados de los que 56.055 están activos.