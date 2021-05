Blinken ve a Al Sisi en Egipto, país clave en la tregua israelo-palestina

EFE/EPA/US EMBASSY HANDOUT

El Cairo, 26 may (EFE).- El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, viajó este miércoles a Egipto para entrevistarse con el presidente Abdelfatah al Sisi, cuyo país ha sido clave en la tregua alcanzada en días pasados entre Israel y las milicias palestinas, tras once jornadas de disputas.

Blinken llegó al mediodía a Egipto, cuyas autoridades lograron acordar la tregua entre los dos bandos que entró en vigor el pasado viernes de madrugada, y mantuvo una única reunión con el presidente Al Sisi y el ministro de Exteriores, Sameh Shukri, antes de partir rumbo a Jordania.

A pesar de que estaba previsto que llegara más temprano y se reuniera primero con Shukri en un palacete del Ministerio de Exteriores en el centro de El Cairo y posteriormente con el jefe de Estado, finalmente el encuentro tuvo lugar en la sede de la Presidencia, en el noreste de la capital egipcia.

Este es el primer encuentro de un alto funcionario estadounidense con las autoridades egipcias desde la llegada a la Casa Blanca del presidente Joe Biden, que no había llamado por teléfono a Al Sisi hasta la semana pasada, cuando lo hizo en dos ocasiones para abordar la situación en Gaza y la mediación de Egipto.

Precisamente, Blinken realiza esta gira con el objetivo de afianzar la frágil tregua obtenida por El Cairo, y que ambos bandos aceptaron "sin condiciones", y avanzar hacia una mayor estabilidad para evitar nuevos estallidos de violencia.

El jefe de la diplomacia estadounidense ha llegado a El Cairo después de mantener reuniones con los dirigentes israelíes y palestinos, en el marco de una gira por la región después de la última escalada bélica entre Israel y las milicias palestinas en la Franja de Gaza.

En su primera escala en Israel y Palestina, el jefe de la diplomacia estadounidense expresó su compromiso con la seguridad israelí, la intención de la Casa Blanca de reconstruir lazos con la Autoridad Nacional Palestina (ANP) y comprometió ayuda inmediata para reconstruir Gaza.