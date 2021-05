Battaglia, Lejeune, Pellistri y Córdoba concluyen su cesión en el Alavés

El argentino Rodrigo Battaglia (d). EFE/ Jon Rodriguez Bilbao/Archivo

Vitoria, 26 may (EFE).- Los futbolistas Rodrigo Battaglia (Sporting de Lisboa), Florian Lejeune (Newcastle), Facundo Pellistri (Manchester United) e Iñigo Córdoba (Athletic Club) concluyen su cesión en el Deportivo Alavés una vez acabada la temporada y regresan a sus equipos de origen.

Según confirma el club vitoriano este miércoles, todos ellos siguen el camino que inició Deyverson Silva (Palmeiras), que adelantó su vuelta a Brasil la semana pasada.

Del mismo modo, el club anunció que Jota Peleteiro no seguirá ligado al club vasco tras disputar 23 partidos con la zamarra albiazul.

El argentino Rodrigo Battaglia ha sido uno de los fijos en las alineaciones del Alavés con un total de 35 partidos y un gol anotado, fundamental para ganar al Huesca en la recta final de temporada.

Florian Lejeune ha sido otro de los importantes en los esquemas de los técnicos que han pasado por el banquillo vitoriano. El galo ha acumulado 36 partidos con un gol y una asistencia.

El uruguayo Facundo Pellistri llegó en el mercado de invierno y ha disputado 12 partidos como albiazul hasta que una lesión muscular lastró su rendimiento en el tramo final del curso.

Otro de los que no podido mostrar su capacidad ha sido Iñigo Córdoba, pues una lesión de rodilla apenas le ha permitido jugar 7 partidos como albiazul. EFE

1011598

jd/ep/og