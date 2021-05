Argentina supera las 15 millones de vacunas recibidas contra la covid-19

Una mujer es vacunada en una posta sanitaria en Buenos Aires (Argentina). EFE/ Juan Ignacio Roncoroni/Archivo

Buenos Aires, 26 may (EFE).- Argentina recibió hasta ahora, de parte de varios proveedores internacionales, más de 15 millones de vacunas contra la covid-19, de las que ya se han aplicado 8.878.491 primeras dosis, el 19,38 % de la población, y 2.452.575 segundas, el 5,35 %, informaron este miércoles fuentes oficiales.

El último lote recibido, en la mañana de hoy, provino de Amsterdam con 657.600 vacunas desarrolladas en conjunto por la empresa farmacéutica AstraZeneca y la Universidad de Oxford, que forman parte del mecanismo COVAX de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Asimismo, se espera que por la tarde llegue de Moscú un nuevo vuelo de Aerolíneas Argentinas con dosis de la Sputnik-V, principal vacuna que se está administrando en el país y la única que requiere de dos componentes diferentes para la primera y segunda dosis.

Con estas dos últimas llegadas, Argentina habrá superado las 15 millones de vacunas recibidas desde diciembre pasado, entre las que también se encuentran lotes de la china Sinopharm y la Covishield producida en India con la tecnología de AstraZeneca.

LAS PRIMERAS PRODUCIDAS EN ARGENTINA

Este miércoles comienzan a distribuirse en todo el país 804.000 dosis de AstraZeneca que llegaron el lunes procedentes de Miami (EE.UU.) y que forman parte de la primera partida de vacunas cuyo principio activo se produjo en Argentina con base en un contrato firmado a fines de 2020 entre el Gobierno y el laboratorio, para recibir un total de 22,4 millones de dosis.

Se trata de vacunas producidas en Argentina y envasadas en México, por un acuerdo a su vez firmado entre ambos países, con el apoyo de la Fundación Carlos Slim, para producir en forma conjunta.

Esto va a permitir, según dijo este lunes el presidente argentino, Alberto Fernández, en una videoconferencia conjunta con su par mexicano, Andrés Manuel López Obrador, que mexicanos y argentinos, "que se unieron con esfuerzo y el trabajo conjunto", puedan tener vacunas, pero también para el resto de Latinoamérica.

“América Latina unida es invencible, es capaz de generar las soluciones que necesita para que sus pueblos vivan mejor y sobrelleven mejor semejante pandemia”, señaló.

MÁS DE 75.000 FALLECIDOS

Por grupos de población, hasta el momento han sido vacunadas 6.456.893 personas de 60 o más años, seguidas por personal de salud (2.210.461), personas de 18 a 59 años con factores de riesgo (1.336.003), personal estratégico -fuerzas de seguridad y armadas, docentes o responsables del funcionamiento del Estado- (1.310.944) y otras categorías (16.765).

Desde el pasado sábado, gran parte de Argentina, zonas consideradas de alto riesgo sanitario, se encuentra bajo un confinamiento total que durará hasta el 31 de mayo.

El Gobierno tomó la decisión al considerar que el país está en el peor momento de la pandemia y es necesario disminuir los contagios para evitar el colapso de los hospitales, que en el área metropolitana de Buenos Aires, la más populosa y afectada por el virus, tienen sus camas de cuidados intensivos al 76.2 % de su capacidad.

Según los últimos datos oficiales, son ya 75.056 los fallecidos por el coronavirus -576 en las últimas 24 horas-, y de las 3.586.736 personas que han dado positivo desde que se detectó el primer caso, en la actualidad continúan transitando la enfermedad 354.020.

POLÉMICA CON LA OPOSICIÓN

El lunes pasado Fernández anunció que iniciará acciones legales contra la presidenta del partido de la oposición Propuesta Republicana, Patricia Bullrich, después de que esta acusara al anterior ministro de Salud, Ginés González García, de haber pedido "un retorno” económico a la estadounidense Pfizer para firmar el contrato para adquirir vacunas.

"He instruido a mis abogados que el próximo día lunes inicien las acciones legales pertinentes contra quien ha lanzado tan vergonzosa difamación", señaló el presidente.

La propia Pfizer emitió un comunicado en el que negaba haber recibido "peticiones de pagos indebidos".

Sobre el tema se refirió el expresidente Mauricio Macri (2015-2019), del partido de Bullrich, en una entrevista con CNN en la noche del martes.

"Haber sido el país que hizo los ensayos clínicos más importantes del país en el mundo, más de 5.000 argentinos pasaron por esos ensayos, nos daba derecho a comprar 13 millones de vacunas y este Gobierno no las compró", criticó.