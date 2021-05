Apetito por riesgo lleva monedas de mercados emergentes a récord

(Bloomberg) -- Un indicador de la fortaleza de las monedas de mercados emergentes se elevó a un máximo histórico en medio de la reciente debilidad del dólar y el soporte de los crecientes precios de los productos básicos.

El indicador de MSCI Inc. de las monedas de economías en desarrollo subió por cuarta sesión el miércoles para alcanzar el nivel más alto en más de 23 años de registros. El apetito de los inversionistas por activos de riesgo ha mejorado en los últimos días en medio de comentarios de los funcionarios de la Reserva Federal en que minimizan el riesgo de inflación, que mantuvo a raya al dólar. El índice de materias primas de Bloomberg también avanzó.

“La combinación de un tono moderado que emana de los oradores de la Fed al enfatizar la naturaleza temporal del aumento actual de la inflación, junto con una mejor estabilidad en los mercados de productos básicos y los rendimientos de los bonos, es lo que está ayudando a las monedas de mercados emergentes a recuperar su posición”, dijo Phoenix Kalen, titular de investigación de mercados emergentes de Société Générale en Londres.

El rand sudafricano, a menudo considerado un referente de la percepción de riesgo, encabezaba el miércoles los avances de las divisas entre los pares de los mercados en desarrollo. El real brasileño no se quedaba atrás, ya que los operadores están atentos a los datos económicos locales.

Nota Original:Risk-On Mood Pushes Emerging-Market Currencies Up to Record

More stories like this are available on bloomberg.com

©2021 Bloomberg L.P.