Andreescu se retira del Torneo de Estrasburgo por unas molestias

La canadiense Bianca Andreescu, séptima jugadora mundial, anunció este miércoles que no continuará disputando el torneo WTA de Estrasburgo debido un pequeño problema en los abdominales que sufrió durante su victoria en segunda ronda contra la belga Maryna Zanevska.

Andreescu, primera cabeza de este torneo sobre tierra batida, se había impuesto por 6-1 y 6-4, pero prefiere optar por la prudencia antes de Roland Garros, que comienza el domingo.

"Me voy a declarar baja antes de mi próximo partido porque he sentido una pequeña tensión en los abdominales y no quiero forzar antes de Roland Garros. No puedo tomar ningún riesgo. Pero no es nada serio, solo una molestia", señaló en declaraciones recogidas por la página web de la WTA.

La vencedora del US Open 2019 no acaba de encontrar la continuidad. Estuvo varios meses de baja en 2020 por un problema de rodilla y en su regreso, en el Abierto de Australia 2021, fue eliminada en segunda ronda.

A continuación abandonó en la final de Miami debido a una lesión en un pie y se retiró del Torneo de Madrid tras dar positivo al covid-19.

Después renunció al Torneo de Roma.

