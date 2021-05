Alertan de "indicios" de abuso psiquiátrico a opositor cubano Otero Alcántara

En la imagen, Luis Manuel Otero Alcántara. EFE/ Yander Zamora/Archivo

Miami, 26 may (EFE).- La ONG Archivo Cuba alertó este miércoles sobre "fuertes indicios" de que el opositor cubano Luis Manuel Otero Alcántara "está siendo drogado y posiblemente sometido a terapia electroconvulsiva (TEC)" después de tres semanas ingresado e incomunicado en un hospital de La Habana.

La ONG, con base en Miami, urgió a los "Gobiernos de países libres" exigir "una evaluación médica independiente de Otero y su liberación inmediata si no requiere hospitalización".

También solicitar a las asociaciones médicas y psiquiátricas de países democráticos que investiguen y denuncien el abuso psiquiátrico en la isla.

Haciendo eco de su reciente informe sobre el "Abuso de la psiquiatría en la Cuba revolucionaria", Archivo Cuba alerta hoy en un comunicado sobre ese tipo de atropellos psiquiátricos al artista de 33 años, declarado esta semana por Aministía Internacional "preso de conciencia".

La ONG se apoya además en un video publicado por las autoridades de la isla el pasado 20 de mayo, que muestra a Otero Alcántara, líder del Movimiento San Isidro (MSI), "visiblemente deteriorado y fuera de carácter".

"Las autoridades sanitarias de Cuba informaron que había sido trasladado a un hospital por 'inanición voluntaria referida', pero sin constatarse signos de desnutrición y con parámetros clínicos y bioquímicos normales", señala Archivo Cuba.

Subraya que en más de tres semanas, el opositor, que inició una huelga de hambre para reclamar obras de arte suyas confiscadas, "solo ha recibido visitas muy restringidas de familiares que deben estar bajo mucha presión por parte del aparato de la Seguridad del Estado".

LA PSIQUIATRÍA "CON FINES POLÍTICOS"

Según la ONG, el régimen tiene una "bien documentada historia de confinar en instituciones psiquiátricas a disidentes considerados amenazas a la 'Seguridad del Estado' y de usar psicofármacos y terapia de electrochoque para castigarlos, intimidarlos, desmoralizarlos y coaccionarlos".

En su informe, publicado el viernes pasado, incluye una lista parcial de 41 arrestados que reportaron abuso psiquiátrico tras ser recluidos en instituciones psiquiátricas.

Detalla arrestos desde los años sesenta hasta 2018, el tiempo de detención y si se usaron drogas durante el confinamiento.

También recoge documentos recuperados de los archivos de la Stasi, la policía política de la antigua República Democrática Alemana (RDA), que incluyen una lista de 1981 de 16 drogas solicitadas por el Gobierno cubano, como LSD, cocaína, metadona y barbitúricos.

Las dos víctimas que según Archivo Cuba "pagaron el precio más alto" fueron Ángel Tomas Quiñones González, arrestado en 1989 por su actitud desafiante contra el sistema, y Leandro Hidalgo Pupo, arrestado en 1990 por gritar "Abajo Fidel" durante un evento de boxeo televisado internacionalmente.

Ambos fueron trasladados al Hospital Psiquiátrico de La Habana, donde Quiñones murió con 39 años en extrañas circunstancias, según la ONG, e Hidalgo fue diagnosticado con esquizofrenia y desde el 2011 no se ha sabido nada de él, afirma.

Desde su llegada al hospital, los medios estatales han difundido varios videos de Otero Alcántara, todos sin fecha comprobable y supuestamente grabados por el equipo médico que lo atiende, pero que su entorno atribuye a la Seguridad del Estado.

Archivo Cuba sugiere además "pedir a la Asociación Mundial de Psiquiatría (WPA, por sus siglas en inglés) que expulse a Cuba" de esa organización.