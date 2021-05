Aleix Espargaró reconoce que Mugello "no es uno de los circuitos favoritos"

Los pilotos españoles Aleix Espargaró (i) y Marc Márquez (d). EFE/Julio Muñoz/Archivo

Madrid, 26 may (EFE).- El español Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP), séptimo en la clasificación provisional del mundial de MotoGP, reconoce ante la disputa este fin de semana del Gran Premio de Italia en el circuito de Mugello que no éste "nunca ha sido nuestro circuito favorito".

"Es una etapa importante para el equipo, en un circuito que nunca ha sido nuestro favorito, pero ahora podemos contar con una RS-GP muy competitiva y no puedo esperar a ver cómo se comporta en Mugello", agrega en la nota de prensa del equipo Aleix Espargaró.

"Mugello es una pista exigente, también para el cuerpo y precisamente por esta razón decidí operarme el brazo después de Le Mans para aprovechar el descanso y recuperarme completamente", explica Espargaró quien tranquiliza al destacar que "la operación fue perfecta y estaré en buena forma para la primera carrera italiana".